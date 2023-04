Ärzte im Wiesbadener Gesundheitsamt sollen homosexuelle Paare benachteiligt haben

Von: Diana Unkart

Seit 2017 können gleichgeschlechtliche Paare heiraten und auch gemeinsam Kinder adoptieren. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Den Paaren, die ein Kind adoptieren wollten, sind Gutachten ausgestellt worden, die ihre Eignung anzweifeln. Verwaltungsintern werden die Fälle derzeit geprüft.

Nachdem bekannt geworden ist, dass eine Ärztin und ein Arzt im Wiesbadener Gesundheitsamt möglicherweise aus homophoben Motiven gleichgeschlechtlichen Paaren, die ein Kind adoptieren wollten, falsche Gutachten ausgestellt haben, wird der Ruf nach dienstrechtlichen Konsequenzen und Wiedergutmachung laut. Das Gesundheitsamt bestätigte auf Nachfrage die in der Presse geäußerten Vorwürfe gegen die beiden Mediziner.

Mehrere Medien hatten über vier gleichgeschlechtliche Paare berichtet, die ein Kind adoptieren wollten und sich bei der Stadt beworben hatten. Paare, egal ob gleichgeschlechtlich oder nicht, müssen sich dafür einer umfangreichen Eignungsprüfung unterziehen, zu der auch eine medizinische Überprüfung gehört. Die Anfertigung dieser Gutachten vertraute die städtische Adoptionsvermittlung im Amt für Soziale Arbeit dem Gesundheitsamt an. Eine gesundheitliche Unbedenklichkeitsbescheinigung ist Voraussetzung dafür, dass Paare für ein Adoptionsverfahren zugelassen werden. Allen vier Paaren sprachen der Arzt und die Ärztin die gesundheitliche Eignung ab.

Der Wiesbadener Kurier berichtete, Mitarbeiter:innen der Adoptionsstelle sei im vergangenen Jahr aufgefallen, dass bei allen homosexuellen Paaren – im Gegensatz zu den heterosexuellen Paaren – Bedenken geäußert worden waren, ohne dass sie begründet werden konnten. Erste Konsequenzen seien bereits gezogen worden: Die medizinischen Gutachten würden nicht mehr vom Gesundheitsamt erstellt.

Zudem sei die Aufklärung der Vorfälle amts- und stadtverwaltungsintern eingeleitet worden, bereits bevor die Öffentlichkeit von der Presse informiert wurde, sagt Daniela Hirsekorn, kommissarische Leiterin des Gesundheitsamtes. Allen betroffenen Personen sei eine zweite unabhängige medizinische Begutachtung durch einen externen Facharzt angeboten worden, der von der Adoptionsstelle des Sozialamtes beauftragt worden sei. Inzwischen haben laut Medienberichten mehrere Paare eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht.

Der Wiesbadener Kreisvorsitzende der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), Stefan Löwer, fordert dienstrechtliche Konsequenzen. „Es ist zu begrüßen, dass den betroffenen Paaren bereits eine erneute Begutachtung angeboten und sogar eine Wiedergutmachung in Aussicht gestellt wurde“, sagt der LSU-Vorsitzende. „Wir fordern die Verantwortlichen der Landeshauptstadt Wiesbaden aber auch auf, dienstrechtliche Maßnahmen zu prüfen und die entsprechenden Konsequenzen daraus abzuleiten.“ Ein Amtsarzt stehe nicht über dem Gesetz und der Gesetzgeber habe die Frage, ob gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren dürfen oder nicht, abschließend geklärt: „Lesbische und schwule Paare können in Deutschland genauso Kinder adoptieren wie heterosexuelle Paare und mit Einschränkungen auch alleinstehende Personen.“ Für alle müssten dieselben Regeln gelten. Es gebe aber nach wie vor Menschen, die lesbischen oder schwulen Paaren die Eignung absprächen, Kinder liebevoll und in gesicherten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen aufzuziehen.

Sollte sich herausstellen, dass die Gutachten aufgrund persönlicher Einstellungen der Ärztin und des Arztes falsch ausgestellt worden seien, sei neben einer finanziellen Wiedergutmachung auch eine Entschuldigung der Stadt Wiesbaden fällig, fordert Stefan Löwer. diu