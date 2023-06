Wiesbaden: Schwerer Abschied für Stadtrat Christoph Manjura

Von: Madeleine Reckmann

Christoph Manjura (SPD), von 2017 bis 2023 Wiesbadens Sozialdezernent. Nun ist die Zukunft offen. © Michael Schick

Gerne hätte der Sozialdezernent seine Arbeit als fortgeführt. Doch der Stadtrat stolpert über die AWO-Affäre. Nun ist seine Zukunft offen.

Christoph Manjura trennt sich nur widerwillig von seinem Amt. Bis zu seinem letzten Arbeitstag am kommenden Freitag möchte der Wiesbadener Dezernent für Soziales, Bildung, Wohnen und Integration sich mit Volldampf für die Belange der Menschen mit sozialen Bedarfslagen einsetzen, erzählt er der FR. Aber jetzt läuft sein Arbeitsvertrag aus, seine Nachfolgerin ist gewählt.

Mit großer Leidenschaft füllt der 41 Jahre alte Politologe seine Aufgaben als Dezernent aus - so der Eindruck von außen. Von der Arbeit seiner Ämter berichtet er engagiert und hastig, als müsse er sich beeilen, alle Einzelheiten unterzubringen, die er in seinem Kopf hat, weil sie so bedeutsam sind: Von der Schulsozialarbeit, die in seiner Amtszeit auch an drei Realschulen und sieben Grundschulen eingeführt wurde; von den Kinder- und Eltern-Zentren, Kiez genannt, wo Familien jede erdenkliche Hilfe erhalten; von den Willkommensbesuchen nach der Geburt eines Kindes und vielem mehr. Manjura, der immer mal wieder durchblicken lässt, nicht aus privilegiertem Elternhaus zu stammen, scheint es ernst zu sein mit der Sozialarbeit für die Schwächsten.

Nun heißt es Abschied nehmen. Der Politologe hat sich nicht zur Wiederwahl als Dezernent aufstellen lassen, weil er sich demnächst vor dem Landgericht wegen Beihilfe zur Untreue in einem besonders schweren Fall verantworten muss. Der Sozialdemokrat ist in die Affären der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt (AWO) verstrickt, die seit 2020 Staatsanwaltschaften und Gerichte beschäftigen. Er soll 2015 bis 2017 - damals ist er noch nicht Stadtrat sondern Fraktionsvorsitzender -, als persönlicher Referent der AWO-Geschäftsführerin Hannelore Richter nur zum Schein beschäftigt gewesen sein. Zudem soll er seit 2012 einen Minijob bei der AWO gehabt haben, für den er keine Gegenleistung erbracht haben soll.

Nachdem die Polizei am 7. Juli 2021 sein Haus nach Beweismitteln durchsucht, schleppe er einen „schweren Rucksack“ mit sich, erzählt er. Dennoch denkt er lange nicht ans Aufhören. Die Öffentlichkeit wartet auf eine Entscheidung, wie es mit ihm als Stadtrat weitergeht. Er hofft, mit Bestleistungen die Fehler der Vergangenheit wettzumachen. „Der Plan war, im ersten Quartal zu verhandeln und anschließend zu fragen, was schwerer wiegt: Meine Arbeit als Dezernent oder...“ Das zweite Wort vernuschelt er, gemeint sind Schuld und Urteil.

Der Plan geht nicht auf. Die Generalstaatsanwaltschaft erhebt zwar schon im August 2022 Anklage, das Landgericht lässt sich aber bis März Zeit mit der Zulassung und noch immer steht kein Termin für die Verhandlung fest. Mit einem schwebenden Verfahren im Nacken ist eine Wiederwahl zum Dezernenten undenkbar. An die mögliche Strafe denke er gar nicht. „Ich habe den größten Preis ja schon gezahlt, aber auch meinen Frieden mit den sechs wilden Jahren gemacht.“

Für seine Familie - Manjura ist verheiratet und hat zwei Kinder - sei die Zeit eine schwere Belastung gewesen. Es schwingt Wehmut mit, wenn er vom Abschied von den Mitarbeitenden im Dezernat erzählt. Die Beschäftigten hätten ihm in harten Zeiten den Rücken gestärkt und zum Weitermachen aufgefordert. „Es war nie so, als würde ich nicht mehr als Dezernent gehandelt“. Das Dezernat geht nun an die designierte Stadträtin Patricia Becher (vormals Eck, SPD) über, die seit zehn Jahren im Amt für Soziales als Fachreferentin tätig ist.

Was aus Manjura wird? Zunächst durchschnaufen. Es sei ja auch eine Chance, nicht mehr getrieben zu sein, räumt er ein. Eine neue Aufgabe scheint er noch nicht in Aussicht zu haben. Bis Herbst möchte er sich Zeit lassen. Er sagt: „Vielleicht werde ich mich mit meinen 41 Jahren neu erfinden.“ Irgendwann in die Politik zurückzukehren, schließt er jedenfalls nicht für immer aus.