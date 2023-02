Wieder Wasser im Burggraben

Von: Patrick Eickhoff

Teilen

wpa_IMG_20230202_0916591_4c_1 © Patrick Eickhoff

Da ist es wieder: Das Wasser im Graben der Bad Vilbeler Wasserburg. Die Arbeiten an der Großbaustelle schreiten mit großen Schritten voran. Seit einigen Monaten wird in und an der historischen Wasserburg gearbeitet, was das Zeug hält. Die Erneuerung des Bühnendachs, die Sanierung der Burgmauern sowie die Sanierung des Burggrabens stehen an.

Mit dem Forschritt ist man bei der Stadt sehr zufrieden. Auf Nachfrage heißt es: „Die naturnahe Sanierung des Burggrabens ist abgeschlossen, alle Uferböschungen wurden fachgerecht begradigt, mit Stein- sowie Xylitwalzen stabilisiert und mit Schilfmatten abgedeckt. Im Burggraben selbst sind Flachwasserzonen geschaffen und zusätzliche bewachsene, schwimmende Inseln eingebracht worden. Wir freuen uns auf das Frühjahr und die vegetative Wachstumsphase.“ wpa/Foto: eickhoff