Wie es beim Klinik-Areal weitergeht

Bis Jahresende wird es keinen B-Plan geben, was bedeutet das fürs Großprojekt? / FR beantwortet Fragen

hochtaunus - Die Bebauung der Fläche des alten Krankenhauses in Bad Homburg ist ins Stocken geraten - ob sie sich nur verzögert oder das Projekt sogar neu gestartet werden muss, ist derzeit offen. Für den Hochtaunuskreis geht es um 50,4 Millionen Euro, die für dieses Jahr eingeplant waren, aber erst fließen sollen, wenn Baurecht besteht. Mit der Nachricht, dass der B-Plan für das Quartier an der Urseler Straße nicht in diesem Jahr fertig wird, gleichzeitig aber für den Käufer ein Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag bis Ende Dezember 2023 besteht, ergeben sich zahlreiche Fragen.

Sind von der Stadt noch weitere Gesprächstermine mit dem Investor über den öffentlich-rechtlichen Vertrag geplant und falls ja, wann?

Dazu teilt die Stadt mit: „Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine konkret geplanten Gesprächstermine mit dem Investor über den öffentlich-rechtlichen Vertrag. Die Stadt ist grundsätzlich bereit, Gespräche zu führen.“

Was soll in dem Vertrag konkret vereinbart werden?

Mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag werden in der Regel Vereinbarungen getroffen, die die Vorgaben eines Bebauungsplans ergänzen. Im konkreten Fall geht es zum Beispiel um die Gestaltung der Fassaden und Freiflächen sowie die Errichtung von öffentlich nutzbaren Flächen und Wegen. Auch die Absicherung der Versorgungsleitungen (etwa Wasser) kann über einen solchen Vertrag geregelt werden.

Wirkt sich das neue Heizungsgesetz des Bundes auf die vertraglichen Vereinbarungen aus, und wenn ja, in welcher Form?

Die Vorgaben sind für künftige Bauherren zwar ein wichtiges Kriterium, aber nicht Gegenstand des geplanten öffentlich-rechtlichen Vertrags. Nach Einschätzung des Kreises müssten finanzielle Konsequenzen aus dem neuen Gesetz vom Investor geklärt werden.

Sollte es zu einer Einigung kommen, wäre die Aufstellung eines Bebauungsplans der nächste Schritt. Wie weit ist das B-Plan-Verfahren für das Klinik-Areal, wann könnte es abgeschlossen sein?

Das Bebauungsplanverfahren ist bereits gestartet. Aktuell müssen die Planung noch offengelegt sowie anschließend alle Belange abgewogen und der Satzungsbeschluss durch die kommunalen Gremien gefasst werden. Die Stadt Bad Homburg geht davon aus, dass dieses Verfahren noch etwa ein Dreivierteljahr in Anspruch nehmen wird - gerechnet ab dem Zeitpunkt einer Einigung mit dem Investor.

Welche Auswirkungen hat die verzögerte Bebauung für die auf dem Areal geplante neue Kita?

Ein Ausschreibungsverfahren ist nach Angaben der Stadt vorbereitet, solle aber sinnvollerweise erst gestartet werden, wenn ein Zeitplan für die Bebauung vorliegt.

Was geschieht mit dem Grundstück, wenn der Investor fristgerecht zum 31. Dezember von dem Kauf zurücktritt?

Der Kreis ist immer noch Eigentümer des Grundstücks. Rein formal betrachtet, kommt der Kaufvertrag nicht zustande, sollte bis zum 31. Dezember 2023 kein rechtskräftiger B-Plan vorliegen. Der Kreis müsste dann in einem neuen Verfahren einen Käufer finden. Das Verfahren, aus dem der jetzige Investor als Sieger hervorging, dauerte 20 Monate. Es sei allerdings davon auszugehen, dass ein erneutes Verfahren schneller gehen wird, da ja bereits viele Fragen geklärt sind.

Was geschieht mit dem Grundstück, wenn der Käufer nicht zurücktritt, es aber auch keine Einigung zwischen Investor und der Stadt Bad Homburg gibt?

Sollte der Investor die Frist verstreichen lassen, aber weiter an dem Grundstück festhalten, müsste nach Auffassung des Kreises der geschlossene Vertrag überarbeitet und angepasst werden. „Auch deshalb möchten wir noch einmal betonen, dass wir in Gesprächen mit Investor und Stadt sind“, heißt es dazu aus dem Landratsamt.

