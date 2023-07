Widerstand gegen Stellenabbau bei „Fulda Reifen“

Von: Gregor Haschnik

Teilen

Beschäftigte protestieren bei „Fulda Reifen“. Goodyear will etwa 550 Arbeitsplätze streichen.

Die Gummi gehört zu Fulda: Finger weg von den Goodyear-Arbeitsplätzen“ und „Wir wehren uns“ stand auf Transparenten, und immer wieder waren laute Trillerpfeifen zu hören: Zahlreiche Beschäftigte haben am Montag am Werkstor von „Fulda Reifen“ gegen die Streichung von etwa 550 von 1150 Stellen demonstriert. Politiker:innen und Kolleg:innen aus anderen Standorten des Eigentümers Goodyear waren auch vor Ort und erklärten sich solidarisch. Insgesamt nahmen mehr als 1000 Leute an der Kundgebung teil. Der Betriebsrat und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) kritisierten das Vorgehen von Goodyear und kündigten an, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen.

Die Geschäftsführung hatte ihre Pläne Anfang Juni bekanntgegeben und unter anderem mit einer schwierigen Lage in der Reifenindustrie begründet.

„Wir lassen uns nicht unterkriegen“, sagte Betriebsrätin Ines Sauer. Die Verhandlungen „werden kein 100-Meter-Lauf, sondern ein Marathon“. Landrat Bernd Woide (CDU) bemängelte den Umgang mit den Mitarbeitenden. Diese stellten ausgezeichnete Produkte her und verdienten Wertschätzung. Anne Weinschenk, Leiterin des Bezirks Mittelhessen bei der IGBCE, betonte, das Management habe bis heute keine plausiblen Argumente vorgelegt. Die Ankündigung wirke willkürlich. Die Auslastung in Fulda sei gut, das Werk sehr rentabel. Es stelle hochwertige Reifen für namhafte Automarken her. Noch im April sei der Belegschaft bei einer Betriebsversammlung erklärt worden, wie gut alles laufe.

In der jüngeren Vergangenheit seien schon enorme Zugeständnisse gemacht worden, seit 2019 wurden bereits mehr als 400 Stellen abgebaut. Im Gegenzug wurde der Standort modernisiert und das Versprechen gegeben, ihn langfristig zu erhalten. Nun befürchten viele ein „Sterben auf Raten“.

Die 1900 gegründeten Gummiwerke gehören zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Umgebung. Unter dem Motto „Eine Region steht auf“ will ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien, Kirchen und anderen Organisationen den Protest stützen.

Goodyear zählt zu den größten Reifenherstellern und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 74 000 Mitarbeiter:innen in 57 Werken und 23 Ländern. In den vergangenen Jahren baute der Konzern massiv Arbeitsplätze ab: So wurde etwa das Werk in Philippsburg in Baden-Württemberg geschlossen, wo zuletzt fast 900 Menschen arbeiteten. Bei Dunlop in Hanau sollten etwa 610 von 1400 Stellen gestrichen werden. Gleichzeitig versprach die Firma, mehr als 70 Millionen Euro in diesen Standort zu investieren, um die Produktion großer Reifen zu steigern, die profitabler seien.

Ein Goodyear-Sprecher teilte der FR zur Situation in Fulda mit, der angekündigte Schritt sei „eine schwierige, aber notwendige Entscheidung“, um „die Strukturkosten zu senken und unsere Wettbewerbsposition zu verbessern“. Die Verkleinerung des Werks ermögliche es, „kostenintensive Kapazitäten“ zu senken und die Auslastung in anderen Werken zu verbessern. Zur Kritik an der Firma äußerte sich der Sprecher auf Nachfrage nicht. Er sagte nur, Goodyear habe volles Verständnis für die Mitarbeitenden. Die Versammlung gebe ihnen Raum, ihre Bedenken zu äußern. Mit der Arbeitnehmervertretung wolle Goodyear die bestmögliche Lösung für die betroffenen Beschäftigten in Fulda finden. Für das Werk in Hanau gebe es „keine Pläne“, Stellen zu streichen.