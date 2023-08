Wetterkapriolen machen Bauern zu schaffen

Teilen

Wachsen und gedeihen: Den Zuckerrüben - wie hier auf einem Feld im Hofheimer Norden - hat der Regen erst einmal gut getan. babs © babs

Kreislandwirt Pauly berichtet von durchwachsener Ernte

Main-Taunus - Die Witterungsbedingungen in diesem Jahr sind für die Landwirtschaft eine große Herausforderung. Die Getreideernte ist mittlerweile größtenteils abgeschlossen. „Wir hatten schon gut 90 Prozent der Felder abgeerntet, als der Regen begann“, sagt Kreislandwirt Jürgen Pauly. Doch vereinzelt kämpften Kollegen noch immer, um das letzte Korn einigermaßen trocken in die Scheunen zu bringen. Das ist in den vergangenen Wochen schwierig geworden, denn immer wieder regnet es anhaltend. Doch auch die Monate vor dem aktuellen Waschküchenwetter brachten für Weizen, Gerste und Co. nicht die günstigsten Bedingungen, erinnert Pauly.

Winterweizen wurde weniger angebaut

Losgegangen sei es im Grunde schon mit dem vergangenen Herbst, der Zeit, in der Raps und Winterweizen oder Wintergerste gesät werden. Ende August seien die Böden noch „extrem trocken“ gewesen, sagt der Kreislandwirt. Doch auf den Regen zu warten, war manchen Landwirten zu riskant, da der Raps noch einige Zeit zur Entwicklung braucht, um dann als Jungpflanze den Winter überstehen zu können. Weil’s dann „Wasser ohne Ende“ gegeben habe, hatten allerdings die das Nachsehen, die nicht früh genug den Samen ausgebracht hatten. So sei deutlich weniger Winterweizen angebaut worden als normal, meint Jürgen Pauly.

Auch im Frühjahr sei es schwierig gewesen, den richtigen Saat-Termin zu finden. Wer die ungewöhnlich warmen Tage im Februar nutzte, hatte das Risiko, im März noch einmal Frost zu bekommen, die dann folgende Regenperiode war fürs Säen aber wiederum auch nicht ideal.

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sieht Jürgen Pauly den Main-Taunus-Kreis alles in allem aber noch besser gestellt als viele andere Regionen Hessens, wo das Getreide zum größeren Teil nur noch Viehfutter-Qualitäten erreichte.

Für die Gerste sei das Ergebnis „okay“, kann Pauly zumindest für seinen Hof sagen. Ihr Vorteil bei den diesjährigen Wetterkapriolen: Sie werde relativ früh geerntet, erläutert der Kreislandwirt aus Hofheim.

Beim Raps lägen die Erträge rund 20 Prozent unter denen des Vorjahres, schätzt Pauly. Die geringeren Erntemengen lassen aber die Preise steigen. Wer gewartet hat mit dem Verkauf, konnte also profitieren.

Beim Weizen sind die Qualitäten eher durchwachsen; auch im Main-Taunus sei einiges an Weizen geerntet worden, was keine Backqualität mehr erreiche. Weil viele Mühlen zudem noch gut versorgt seien mit Getreide, seien sie beim Abnehmen eher zurückhaltend, weiß Pauly.

Zuckerrüben und Mais stehen noch auf dem Feld, auch Kartoffeln sind zum Teil noch in der Erde. Für die Rüben seien die Niederschläge gut gewesen, sagt Pauly. Allerdings böten sie auch allen anderen Kräutern viel Nahrung. Inwieweit Pilze und Bakterien sich noch ausbreiten bei den subtropischen Bedingungen derzeit, sei noch eine Frage, sagt der Kreislandwirt. Die stellt sich auch Winzern und Obstbauern, während Pilzesammler in den Taunuswäldern schon jubeln über alles, was in diesen Tagen so aus dem Boden schießt. babs