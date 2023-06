Zeitreise durch die Geschichte des Ackerbaus

Am morgigen Donnerstag, 15. Juni, findet ab 19 Uhr der nächste Vortrag im Rahmen der Sonderausstellung „Kelten Land Hessen - Eine neue Zeit beginnt“ in der Keltenwelt am Glauberg statt. Claus Kropp, Leiter des Experimentalarchäologischen Freilichtlabors Lauresham, spricht zur „Geschichte des Ackerbaus und des Pflügens - Nachhaltig? Ausbeuterisch?“ und gewährt einen Blick von der Eisenzeit bis ins Mittelalter.

Wie veränderten sich in den letzten Jahrtausenden die ackerbaulichen Tätigkeiten und Technologien und welche Auswirkungen diese auf das Leben der Menschen? Die kurzweilige Zeitreise durch die Geschichte des Ackerbaus der letzten Jahrtausende soll Antworten liefern. Nach dem Vortrag wird es Zeit zur Diskussion geben. Darüber hinaus können auch Fragen zu der seit Frühjahr bestehenden Zusammenarbeit vom Freilichtlabor Lauresham, dem Römerkastell Saalburg und der Keltenwelt am Glauberg gestellt werden. Künftig möchten diese drei Institutionen als Vertreter des Mandanten Kulturelles Erbe des Landes in den Bereichen der Experimentellen Archäologie und der Archäotechnik zusammenarbeiten.

Anmeldung unter 0 60 41/8 23 30-24 oder unter anfragen@ keltenwelt-glauberg.de. red