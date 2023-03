NACHRICHTEN

Fastenessen im Zeichen der Solidarität

Wöllstadt . Das Fastenessen gehört seit Längerem zum Misereor-Engagement in vielen Gemeinden. Wöllstädter setzen am Sonntag, 26. März, ab 11.30 Uhr in der Fastenzeit ein Zeichen der Solidarität mit denjenigen auf der Welt, denen es nicht so gut geht. Im Nieder-Wöllstädter Paulusheim wird ein Eintopf mit Würstchen und Brot, gekocht von Frauen der katholischen Kirchengemeinde, aufgetischt. Der Erlös wird dem Hilfswerk Misereor zur Verfügung gestellt. Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto „Frau. Macht. Veränderung.“ und setzt sich für die Stärkung der Frauen ein. Parallel wird der Eine-Welt-Verkauf angeboten. heu