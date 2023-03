Wahlen beim NABU

Die NABU-Ortgruppe Altenstadt lädt zur Jahreshauptversammlung ein. Diese findet am Freitag, 21. April, um 20 Uhr in der Klaus-Bobrich-Hütte (Naturschutzhütte am Domok) statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Jahresbericht des Vorstands und des Rechners sowie die Neuwahl des Vorstands. Weitere Anträge muss man eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand einreichen.

Infos gibt es unter www.nabu- altenstadt.de. red