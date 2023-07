Von Beruf Geheimnisausgräber

Von: Sabrina Dämon

Teilen

Sascha Piffko leitet seine Grabungsfirma in Münzenberg und lebt in Rockenberg. Seine Arbeit führt ihn aber auch nach Südhessen und Bayern. Dämon © Sabrina Dämon

Die Kulisse passt: Der Turm der Burg Münzenberg thront über der Firma Spau. In deren Räumen lagern jahrhundertealte Gefäße, Scherben, Knochen - von Menschen und Tieren. Eigentlich, sagt Chef Sascha Piffko, hat er Archäologie studiert, weil er weg wollte. Mexiko, Ägypten… Doch er ist in der Wetterau geblieben, lebt mit seiner Familie in Rockenberg - und hat vor einigen Jahren einen ungewöhnlichen Schritt gewagt.

Auf manche Fragen wird Sascha Piffko nie eine Antwort bekommen. Das gehört zum Archäologen-Dasein. Einmal zum Beispiel haben er und sein Team im Main-Kinzig-Kreis gegraben und ein 5000 Jahre altes Familiengrab gefunden. Eine Frau und zwei Kinder lagen darin, umschlungen und mit einer Kette aus Tierzähnen verbunden. „Irgendetwas ist passiert, was die Gesellschaft erschüttert hat. Das erkennen wir daran, mit welcher Trauer diese Individuen bestattet worden sind“, sagt Sascha Piffko. Direkt daneben waren ein Mann und eine junge Frau, „vielleicht Vater und Tochter“, bestattet worden. Sie saß auf seinem Schoß, die beiden küssten sich. „Diese Individuen waren so eng verbunden, dass die Nachkommen entschieden haben, sie auf diese Weise zu bestatten.“

Was geschehen ist, lässt sich wohl nicht mehr herausfinden. Doch, sagt der Rockenberger Archäologe: „Gäbe es keine Geheimnisse, wäre das Leben langweilig.“

Geheimnisse aus der Vergangenheit liegen unzählige unter der Erde. Als Archäologe holt Piffko viele davon an die Oberfläche. Zumindest hat er das bis vor einiger Zeit getan. Doch seit er sich 2015 dazu entschieden hat, sich in Münzenberg selbstständig zu machen, ist er eher Unternehmer. In der Branche ist die Selbstständigkeit ungewöhnlich. „Grabungsfirmen sind die Schmuddelkinder der Archäologie“: Saisonarbeit (nur im Sommer wird gegraben), Werksverträge, Winter-Arbeitslosigkeit. Wer es sich aussuchen könne, arbeite fürs Land.

Doch Piffko sagte sich, er wolle es anders machen: mit unbefristeten Stellen, betrieblicher Altersvorsorge, vor allem mit Gehältern, die das Jahr über gleich bleiben - „bleiben die Mieten ja auch“. Die Prognosen der Kollegen: „Das hält der kein Jahr durch.“ Spätestens im Winter komme er in Zahlungsschwierigkeiten. Aber es funktionierte. „Die ersten zwei Winter haben wir überstanden, dann kam der Bauboom.“ Und damit viele Flächen, auf denen Archäologen graben sollten. Piffko hatte genug Mitarbeiter, um die Aufträge zu stemmen - „während die anderen Firmen kaum Leute gefunden haben“.

Seither ist die Firma gewachsen - von vier auf 50 Mitarbeiter. Von einem Bauwagen-Büro ohne Strom zu vier Gebäuden (Werkstatt, Lager, Büros). Worauf der Chef besonders stolz ist: „Wir sind deutschlandweit die einzige Grabungsfirma, die einen Betriebsrat hat.“

Der 48-Jährige ist wegen der vielen anderen (vor allem Schreibtisch-)Aufgaben kaum noch bei Grabungen dabei. „Nur einmal im Jahr gönne ich mir eine Woche“, erzählt er. „Die Mitarbeiter sind inzwischen viel besser als ich.“ So solle es aber auch sein: „Ein guter Chef findet Mitarbeiter, die besser sind als er“ und Initiative zeigen. Die Restaurierungswerkstatt haben die Anthropologin und die Restauratorin aufgebaut. Und dank des stellvertretenden Geschäftsführers bietet die Firma Gutachten für Bauprojekte an. Klar habe es Projekte gegeben, die gescheitert seien. „Der Mut zum Scheitern gehört dazu.“

Dass er Archäologe werden wollte, hat viel mit seiner ersten Grabungserfahrung zu tun - ein Ferienjob in der Schulzeit. Im Sommer arbeitete er bei Grabungen an einer Villa Rustica in Gambach. „Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt: Archäologen sind anders. Die haben komische Klamotten an, witzige Hüte auf und reden über Dinge, die ich auch wissen wollte.“

Trotzdem: Als er das Abi geschafft hatte, verwarf er den Plan, Archäologie zu studieren. Zumal auch die Eltern davon abrieten. Kein Beruf mit guten Aussichten…

Nur ist der „Versuch, etwas Solides zu machen, gescheitert.“: Das Jurastudium brach er wieder ab. Danach war klar: Archäologie.

Das Studium in Gießen und in Marburg lief gut. Doch danach war es tatsächlich nicht leicht. „Ich war nie arbeitslos, aber es gab keine Zukunftssicherung.“ Beim Landesamt für Archäologie habe er nur befristete Verträge gehabt. Als die Familie größer wurde, Tochter und Sohn auf der Welt waren, sei die unsichere Beschäftigung keine Option mehr gewesen, die Selbstständigkeit aber zumindest einen Versuch wert.

Trotz aller Schwierigkeiten sei es die richtige Entscheidung gewesen. „Als Geschäftsführer hat man auch Existenzängste, gepaart mit der Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber.“ Das sei oft stressig. Vor drei Jahren hatte Piffko einen Herzinfarkt. Doch, sagt er: „Auf der anderen Seite bin ich sehr stolz auf das, was wir hier geschaffen haben.“