Vom Beet in den Mund

Teilen

Andrea und Hendrik Schultheiß sind in ihrer Freizeit viel im Garten unterwegs. Insgesamt 700 Quadratmeter bepflanzt das Paar mit regionalen und saisonalen Gemüsesorten. nici merz (2) © Nicole Merz

Hendrik und Andrea Schultheiß haben sich in Heuchelheim auf 700 Quadratmetern ein Gemüse-Paradies aufgebaut. Das Ehepaar betreibt eine Marktgärtnerei. Damit seien sie in puncto Konzept und Vermarktungsweg 2022 die ersten in der Wetterau gewesen. Nun ist die neue Saison angelaufen - und die beiden haben große Pläne.

Regionalität wird immer wichtiger für die Menschen, sagt Hendrik Schultheiß. Der Heuchelheimer betreibt seit vergangenem Jahr gemeinsam mit seiner Frau Andrea eine Marktgärtnerei und verkauft saisonales und regionales Gemüse.

Die Bedeutung von Regionalität geht auch aus dem Ernährungsreport 2022 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hervor. Gerade, wenn es um klimagerechtes Einkaufen gehe, legten 83 Prozent der Befragten Wert auf regionale Produkte.

Es ist die zweite Marktgärtner-Saison für das Ehepaar. Marktgärtnerei bezeichnet den ressourcenschonenden Gemüseanbau auf kleiner Fläche. Des Weiteren nutzt das Paar Hand-Werkzeuge statt Maschinen. Dadurch sei ein kleinerer Abstand zwischen den Pflanzen möglich, sagt er. Hendrik Schultheiß ist durch Bücher auf das Konzept gestoßen. „Anfangs haben wir nur uns und die Familie versorgt. Schnell haben wir aber gemerkt, dass da mehr geht“, erzählt der 34-Jährige.

Unter dem Namen „AnHe’s Garten“, eine Mischung aus den Namen Andrea und Hendrik, bieten sie das Gemüse in einem Häuschen zum Verkauf an. Es steht hinten am Fußweg ihres Grundstücks, die Bezahlung erfolgt per Vertrauenskasse.

Außerdem hat das Ehepaar im vergangenen Jahr ein Abo-Modell etabliert: Über den Zeitraum von 30 Wochen gibt es jede Woche eine Gemüsekiste mit sechs bis neun saisonalen Gemüsesorten. Freitags zwischen 17 und 18.30 Uhr können die Kisten auf dem Grundstück der zwei abgeholt werden. „Das Abo geht von der ersten Aprilwoche bis zur letzten Oktoberwoche und ist monatlich kündbar“, erklärt Andrea Schultheiß.

Vergangene Saison waren alle 30 Abo-Plätze belegt, und es gab sogar eine Warteliste. „Dieses Jahr sind es bisher 18 Abonnenten, viele sind von letztem Jahr“, sagt die 32-Jährige. 2022 seien sie die erste Marktgärtnerei in der Wetterau gewesen, die das Gemüse nach diesem Vermarktungsweg (Abonnement, Gemüsekisten und Selbstabholung) verkauft hätten.

Über das Jahr verteilt bauen die beiden insgesamt 32 Gemüsesorten an, beispielsweise Salat, Radieschen, Tomaten, Rote Bete, Spinat, Pak Choi, Tomaten und Lauch. Seit diesem Jahr haben sie auf Wunsch ihr Sortiment um Langzeitkulturen wie Brokkoli, Spitzkohl, Bohnen und Blumenkohl erweitert. Ihr Anbau erfülle zwar die Öko-Richtlinien, sie strebten aber aus Zeit- und Kostengründen keine Zertifizierung an. Auch sei sie nicht nötig, da die Kunden „alles live vor Ort sehen“, wie Hendrik Schultheiß sagt.

„Was wir aus der letzten Saison an Erfahrungen mitgenommen haben, ist, dass wir eine Bewässerungsanlage brauchen. Das gehen wir dieses Jahr an“, sagt Andrea Schultheiß. Denn die Trockenheit 2022 habe für großen Aufwand bei der Bewässerung gesorgt.

Die beiden betreiben „AnHe’s Garten“ nebenberuflich. Hendrik Schultheiß ist als Bauingenieur und seine Frau in der Vermögensverwaltung tätig. Durch ihre reduzierte Stelle habe sie die Kapazitäten, ihren freien Tag für die Ernte und den Verkauf der Gemüsekisten zu nutzen. Zusätzlich zur Weiterbildung „Marktgärtnerei“ hat Hendrik Schultheiß noch eine Fortbildung zum „Zertifizierten Landschaftsobstbauer“ absolviert. Denn neben dem Gemüsegarten haben die beiden auch Streuobstwiesen mit alten Apfelsorten, Mirabellen, Birnen und mehr rund um Heuchelheim. „Früher war Heuchelheim wohl komplett von Obstbäumen umringt. Dann mussten die Bäume aber für die Landwirtschaft weichen“, erzählt er. „Die Bäume brechen den Wind und geben den Tieren eine Heimat.“

Das größte Ziel der beiden ist, „AnHe’s Garten“ in der Region zu verankern, erzählt er. „Wir möchten uns in der Wetterau festigen und Marktgärtnerei als Konzept etablieren.“

Dem Ehepaar macht das Gärtnern großen Spaß, wie sie sagen. „Es fordert uns ab und zu heraus, aber wir machen es gern“, erzählt sie. Besonders wichtig findet Hendrik die Nähe zu den Kunden. Er freue sich immer, wenn er freitags Fragen zum Gemüseanbau oder zur Pflege von Streuobstwiesen beantworten könne. „Durch die Abholung der Gemüsekisten sehen wir uns wöchentlich. Uns ist der Austausch wichtig. Die Kunden sollen uns kennen und wissen, wo das Gemüse herkommt - und wie es vom Samen über die Jungpflanze wächst.“

Die Heuchelheimer Marktgärtnerei „AnHe’s Garten“ ist auf Facebook und Instagram vertreten. Auf Instagram lautet der Benutzername @anhes_garten.

Hendrik Schultheiß mit einer Doppelgrabe-Gabel. © Nicole Merz