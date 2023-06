Sparkasse vorerst geschlossen

Teilen

Ein Bild der Verwüstung hat sich am Morgen des 1. Juni im Sparkassen-Beratungs-Center Florstadt geboten: Dort hatten bislang Unbekannte zwei Geldausgabeautomaten im Selbstbedienungs-Foyer gesprengt. Es entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt, auch Kundengelder oder Schließfächer seien nicht betroffen, teilt die Bank mit. Nun wird aufgeräumt und saniert.

Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinterlassen haben sie ein Bild der Verwüstung: „Das Wichtigste für uns war, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Auch für unsere Kunden ist kein Schaden entstanden - alle Schließfächer sind intakt und unberührt geblieben“, sagt Filialleiter Frank Gerhold. Doch der Service- und der SB-Bereich müssen komplett saniert werden. Eine Aussage, wann das Beratungs-Center wieder regulär geöffnet werden könne, sei derzeit seriös noch nicht möglich. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, eine provisorische Lösung vor Ort anzubieten, um die Bauarbeiten zu überbrücken“, sagt Gerhold.

Bis dahin werden die Kunden gebeten, Alternativen zu nutzen. So sei der Kunden-Service wochentags von 8 bis 20 Uhr unter Tel. 0 60 31/86-94 44 erreichbar. Dort könnten viele der alltäglichen Bankgeschäfte telefonisch erledigt werden. Beratungen und Serviceleistungen seien in den umliegenden Filialen in Altenstadt, Assenheim und Echzell möglich. Dort sowie in der Selbstbedienungsfiliale Reichelsheim könnten sich die Florstädter mit Bargeld versorgen. Diese Alternativen seien vorübergehend, betont Vertriebsdirektor Gerhold: „Wir werden so schnell es geht wieder mit persönlichen Service- und Beratungsleistungen sowie mit einem SB-Angebot zurück in Florstadt sein.“ red