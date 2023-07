Spannende Zeitreise

Überall gibt es Zelte, an denen man vorbeischlendern kann. red © Red

Büdingen - Auf eine spannende Zeitreise ins Mittelalter kann man sich am Wochenende begeben. „Allerley Feyerey“ lautet das Motto zum 10. Büdinger Mittelalterfest.

Vor den Toren der historischen Festungsanlage empfängt die Besucher ein mittelalterliches Lager in den Gräben vor der Stadtmauer. In den Lagern im Hirschgraben und im Lohsteg werden viele Mittelalterbegeisterte ihre Zelte aufschlagen. Hier wird über offenem Feuer gekocht, gefeiert, getanzt und gekämpft. Die Besucher dürfen sich heute und am Sonntag unter anderem auf Bogen- und Schwertkampfturniere freuen.

In der Festungsanlage handeln Krämer mit ihren Waren, Handwerker stellen ihr Können dar und für trefflich Speis und Trank ist gesorgt. Zahlreiche Handwerker zeigen die Künste der vergangen Zeiten und über 100 ausgewählte Händler bieten Waren aus der ganzen Welt feil. Spielleute, Gaukler, Feuerspucker, Tanzgruppen und vieles mehr verzaubern in den Gassen und auf den Bühnen. Traditionell findet am Samstag und Sonntag um 14 Uhr ein Umzug aller Teilnehmer statt. Auch für kleine Ritter und Prinzessinnen bietet die Zeitreise großen Spaß. Märchenerzähler, Mäuseroulette, Rattenwerfen, ein Hufeisenschmied, ein Holzkarussell sowie viele weiter Attraktionen bringen Kinderaugen zum Leuchten. Erneut wird ein Bus-Shuttle-Service die Besucher von ausgeschilderten Parkplätzen zum mittelalterlichen Geschehen bringen. Mehr Informationen zu Programm und Preisen auf www. stadt-buedingen.de. red