Schloss wird zur Schilderburg

Teilen

Das Tor zum Schloss und damit der Durchgang zur Innenstadt bleibt zu, kündigt Nicole Friedersdorf an. Lenz (2) © Myriam Lenz

Nidda - Das Verhältnis zwischen der Familie Friedersdorf, die Ende 2018 das Schloss Nidda gekauft hat, und der Stadtverwaltung ist frostig. Grund dafür ist ein Streit über die Nutzung der Parkplätze vor dem Schloss. Auch soll der Weg für die Öffentlichkeit durchs Schlossgelände künftig geschlossen bleiben.

Ende 2018 hatten Nicole Friedersdorf und ihr Mann Axel das schmucke Renaissance-Schloss in der Stadtmitte von einem Investor aus Berlin gekauft und saniert. An der Straße „Hinter dem Brauhaus“ vor dem Schloss und dem Verwaltungsgebäude liegt ein großer Parkplatz. Die meisten der Buchten gehören der Stadt, 13 zum Schloss. Die Mitarbeiter der Verwaltung klemmen Parkkarten hinter die Windschutzscheibe. Gesondert ausgewiesen, also ob städtisch oder privat, waren die Flächen nicht. Bis vor einigen Monaten war das auch kein Thema. Doch nun werden penibel Grenzen abgesteckt.

„Parkplatz Schloss“ steht auf mehreren Schildern. Unberechtigt parkenden Fahrzeugen wird angekündigt, dass sie kostenpflichtig abgeschleppt werden. Darunter der Hinweis, dass aufgrund von Maßnahmen des Ordnungsamts Nidda die Leute nicht mehr diese privaten Parkplätze nutzen dürfen. Andere Schilder vermitteln eine eigenwillige Mixtur aus Wehmut über die abgeschaffte Monarchie, Satire und Trotz: „Privatparkplatz von Schlossherrin Nicole“ steht da. Und weiter: „Keine Krone, kein Schloss? Dann ist das nicht Ihr Parkplatz!“

Hinter den angesprochenen „Maßnahmen des Ordnungsamts“ steckt ein Strafzettel, den eine Mieterin des Schlosses erhielt, als sie auf einem schlosseigenen Parkplatz stand, wie Nicole Friedersdorf sagt. „Es ist eine ganz normale Ordnungswidrigkeit gewesen, die ganz normal geahndet worden und ihren Weg in die Buchungsstelle nach Kassel gegangen ist“, sagt Bürgermeister Thorsten Eberhard im Gespräch mit dieser Zeitung. Doch aus dem Knöllchen wurde ein Schuh. Die Sache landet jetzt vor Gericht.

Dass für die privaten Parkflächen keine Ausweise ausgestellt wurden, sei mit der Stadt so abgesprochen worden, erklärt Nicole Friedersdorf auf Nachfrage. Man habe bisher die Ausweise nicht gebraucht und alle dort parken lassen. Doch mit dem Vorfall Ende Januar hat sich das Blatt gewendet. „Wir bekommen Knöllchen auf unserem eigenen Parkplatz. Das Ordnungsamt hat kein Recht, dort einzugreifen, sondern nur die Polizei“, sagt Friedersdorf

Es ist nicht die erste Diskussion der Schlosseigentümer mit der Stadt beziehungsweise Passanten. Bereits 2020 hatte das Ehepaar Schäden und Vandalismus beklagt und damit geliebäugelt, den Durchgang durch ihr Grundstück zu schließen. Doch um die Möglichkeit der Begehung durch die Öffentlichkeit für zehn Jahre zu sichern, hatte der Magistrat der Stadt Nidda 2018 eine Vereinbarung getroffen. Diese umfasst auch die Nutzung während Veranstaltungen. Ein Wegerecht stehe allerdings nicht im Grundbuch, argumentierte Nicole Friedersdorf damals. Seit vergangenem Jahr ist der Durchgang geschlossen.

Und bleibt es auch, kündigt Friedersdorf an. Sie müssten sich und ihre Mieter schützen. In dreieinhalb Jahren sei es zu 400 Beschädigungen beziehungsweise Vorfällen, wie zum Beispiel Brandstiftung, Diebstahl oder Beschädigungen, gekommen. Den Schaden beziffert sie auf etwa 50 000 Euro und fordert: „Die Stadtverwaltung könnte sich mal was einfallen lassen und uns Vorschläge machen.“ Die Vereinbarung über den Weg hätten sie aus besonderem Grund gekündigt.

Der genannte „besondere Grund“ mag ein juristischer Begriff sein, zeigt jedoch auch, dass es um verletzte Eitelkeit geht. „Wir fühlen uns im Stich gelassen, haben hier zweieinhalb Millionen Euro reingesteckt.“ Das sei keine Art, mit jemandem umzugehen, der das Schloss saniert und gerettet habe. Die Stadt erkenne den Mehrwert für Nidda nicht und dass sie ein großer Magnet über Hessen hinaus seien, äußert sich Nicole Friedersdorf, die sich selbst immer wieder als „Schlossherrin zu Nidda“ betitelt.

Das Ehepaar ist äußerst medienaffin, mit vielen Journalisten vernetzt, häufig im Fernsehen präsent, aktuell in einer Vox-Sendung zu sehen. Es veranstaltet auch Schwertkampfturniere und Kurse für Schüler des Gymnasiums. Über die Stadt werden Trauungen im Schloss angeboten. Nicole Friedersdorf betont, dass sie ein sehr gutes Feedback von den Bürgerinnen und Bürgern bekämen. Nur mit der Verwaltung werde es immer schlimmer, sagte sie - und betont im gleichen Atemzug, dass sie immer gesprächsbereit seien.

Das wird allerdings in der Verwaltung anders empfunden. „Die Trauungen im Schloss sind eine Aufwertung für Nidda. Man muss sich aber nicht alles gefallen lassen“, bemerkt Thorsten Eberhard. Wie der Rathauschef sagt, hatte er in mehreren Gesprächen mit den Friedersdorfs versucht, die Angelegenheit im Guten zu lösen. Eberhard: „Man muss schauen, wie man wieder zusammenkommt, eine Annäherung ist aber sehr schwierig.“ Der Magistrat überlege nun, wie die Zusammenarbeit mit der Familie Friedersdorf künftig aussehen soll.

Die Parkplätze der „Schlossherrin“ sind ausgezeichnet. © Myriam Lenz