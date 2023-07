Schwierige Aufarbeitung

Von: George Grodensky

Ein Gedenkstein erinnert seit diesem Frühjahr an das jüdische Leben in Rosbach. Über die Dauer der Nutzung des jüdischen Friedhofs gibt es unterschiedliche Auffassungen. lothar Halaczinsky © Red

Hat der Rosbacher Heimatgeschichtsverein für den Gedenkstein auf dem jüdischen Friedhof schlecht recherchiert? Das behauptet ein ehemaliges Mitglied. Die Lokalhistoriker sehen sich nun in die Ecke von Geschichtsfälschern gedrängt.

Geraten die Rosbacher Heimatgeschichtsforscher über den erst kürzlich errichteten Gedenkstein am ehemaligen jüdischen Friedhof in Ober-Rosbach miteinander in Streit? Oder tut sich dem geschichtsinteressierten Bürger die Möglichkeit auf, das jüdische Leben in Rosbach nachvollziehbar zu machen und neue Fakten in Erfahrung zu bringen?

Die aktuelle Auseinandersetzung zwischen dem örtlichen Heimatgeschichtsverein (HGV) und dem Nieder-Rosbacher Hobby-Historiker Wolfgang Ziemann, früher selbst HGV-Mitglied, zeigt auf, wie schwierig es ist, die Geschichte der Juden nicht nur in Rosbach zu erforschen und die Ergebnisse richtig einzuordnen.

Anhand der fünf Sterbedaten hatte der HGV die Nutzung des Friedhofs den Jahren 1860 bis 1893 zugeordnet, Ziemann jedoch legt in einem Brief die Nutzungsdauer in die Jahre 1820 bis 1842 und bezieht sich - zumindest für die letzte Bestattung - auf die Aussagen der „Jewish Restitution Successor Organization“ (JRSO) in Nürnberg, die nach 1842 keine Beerdigung auf diesem Friedhof habe nachweisen können. Das Eröffnungsjahr sei nicht bekannt. Für das Jahr 1820 äußert er nur eine Vermutung ohne näheren Hinweis. Laut Ziemann sind im Zeitraum 1860 bis 1893 insgesamt 16 jüdische Einwohner Ober-Rosbachs gestorben und zum Teil auf Friedhöfen außerhalb beerdigt worden. Von anderen sei der Ort der Bestattung nicht bekannt.

Mit seiner Wertung der Inschriften als „in Stein gemeißelte alternative Fakten“ fühlen sich die Lokalhistoriker nun in die Ecke von Geschichtsfälschern gedrängt und gehen auf Distanz zu Ziemann. „Es kann nicht deutlich genug gesagt werden, dass es keine direkten und keine offiziellen Quellen zu den in Ober-Rosbach bestatteten Jüdinnen und Juden und zur Einrichtung des jüdischen Friedhofs gibt“, betont der Vorsitzende Michael Limlei. Vielmehr sei man auf eine Vielzahl von indirekten Hinweisen, auf Aussagen über angeblich vorhandene Belege oder Ähnliches angewiesen. Jeder dieser Hinweise werde kritisch analysiert, auf Plausibilität und Widerspruchsfreiheit geprüft und mit den „klassischen Journalistenfragen“ abgeklopft: Wer sagt was wann und warum?

Bekanntermaßen hätten die Behörden und Zeitgenossen der späten 1930er und frühen 1940er Jahre wenig Interesse an einer klaren Sicht auf jüdisches Erbe und Eigentum gehabt - und leider hatte man nach Limleis Ansicht in den Nachkriegsjahren die Chance vergehen lassen, eine zügige Aufklärung einzuleiten. Als Beispiel nennt er die von Ziemann erwähnte Aussage der JRSO, eine letzte Nutzung des Begräbnisplatzes habe 1842 stattgefunden. Unterlagen, die auch der HGV beim Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen einsehen konnte, zeigen laut Limlei, dass der Vertreter der Restitutionsbehörde bei seinen Recherchen im Jahr 1952 an der Nase herumgeführt werden sollte. Die Aussage, hier habe zuletzt vor 110 Jahren (also 1842) ein Begräbnis stattgefunden, stamme nämlich ausgerechnet von dem Grundstücksbesitzer, der das Areal nach der Enteignung 1940 zu einem Spottpreis erworben und alles getan habe, um eine Rückabwicklung zugunsten der jüdischen Gemeinde abzuwenden. Dieser „fragwürdigen Darstellung eines Nachkriegs-Zeitzeugen“ wurde - so der HGV-Vorsitzende - schon damals kein Glauben geschenkt. Anhand von Sterbedaten geht der JRSO vielmehr von mindestens vier Bestattungen in den Jahren von 1864 (Herz Abraham Haas) bis 1875 (Siegmund Grünewald) aus.

Dieser Auffassung schließt sich der HGV an, hat sogar noch eine fünfte im Jahre 1893 nachweisen können. Er stützte sich dabei auf die Bestattung des Juden Samuel Grünewald, Gründungsmitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Deren Protokolle gaben den Hinweis auf diese vermutlich letzte Bestattung.

Die Recherchen sind schwierig, sind sich beide Seiten einig, weil die Rosbacher Juden teilweise auch andernorts begraben wurden. Vermutlich zum Ende des 19. Jahrhunderts löste sich die Gemeinde auf.

Der HGV stützt sich - soweit möglich - auf offizielle Quellen wie zum Beispiel eine Parzellenkarte von 1858 - 1865, die an der Stelle des heutigen Friedhofs eine Parzelle 599 als „israelitischen Begräbnisplatz“ ausweist. Vorher hatte das Grundstück als Sammelplatz für das aus dem Wald zurückkehrende Vieh gedient. Für eine Datierung des Friedhofes vor 1860 gibt es nach Ansicht des HGV also keine Grundlage. „Ich habe noch eine Vielzahl von Ansätzen für eine weitere Spurensuche“, berichtet Limlei. „Vielleicht entsteht ja aus unserer Auseinandersetzung ein wirkliches Interesse an Aufklärung.“ Den Vorwurf Ziemanns, der HGV habe zu wenig recherchiert, will er in jedem Fall nicht gelten lassen.