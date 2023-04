NACHRICHTEN

Teilen

SPD-Radtour zur DGB-Kundgebung

Rosbach . Die SPD lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, mit ihr zusammen per Rad am Montag, 1. Mai, zur DGB-Kundgebung nach Friedberg an die Stadtkirche zu fahren. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Marktplatz oder um 12 Uhr an der Wasserburg. red