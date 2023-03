NACHRICHTEN

Für Klimaschutz aufs Rad

Rosbach . Die Stadt Rosbach beteiligt sich auch dieses Jahr wieder an der Klimaaktion Stadtradeln. Der Wettbewerb läuft vom 22. Mai bis einschließlich 11. Juni. Die Stadt hat in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Radgerechtes Rosbach einen Flyer dafür zusammengestellt. Zusammen mit dem Arbeitskreis und verschiedenen Rosbacher Vereinen biete die Stadt geführte Touren an. Im Flyer sind diese Touren mit der angedachten Kilometeranzahl und Anleitung zur Anmeldung aufgeführt. Er wird Anfang Mai an alle Rosbacher Haushalte verteilt und ist auch im Rathaus erhältlich. red