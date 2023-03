Mundart-Musik mit „Meelstaa“

Einen musikalischen Leckerbissen hält der Rodheimer Geschichts- und Heimatverein (RGHV) am Samstag, 18. März, für Freunde der mittelhessischen Mundart bereit: die Mundartgruppe „Meelstaa“ (Mühlstein) gastiert ab 20 Uhr im Bürgerhaus (Einlass 19 Uhr) und präsentiert Lieder, die den mittelhessischen Dialekt wieder salonfähig machen und ihn weiter kultivieren.

„Meelstaa“ ist eine Fortsetzung der fast schon legendären Gruppe „Fäägmeel“, die mit den Texten von Siegward Roth und Musik von Berthold Schäfer in den Jahren 1985 bis 2005 in der mittelhessischen Region Musikgeschichte machte. Die Abfolge „Fäägmeel“ - „Meelstaa“ zeichnet die logische Sequenz des Getreidemahlvorgangs nach: in der „Fäägmeel“ wird das gedroschene Getreide gereinigt und hernach im „Meelstaa“ (zu Mehl gemahlen. So verhält es sich auch mit den Liedern, die von „Fäägmeel“ stammen und jetzt in neuer Besetzung von „Meelstaa“ wiedergegeben werden.

Mit Witz und Charme füllte die Ursprungsformation einst mit ihrer Mischung aus Musik und Geschichten aus dem Landleben ganze Säle, so wie auch 1995 bei einem umjubelten Konzert im ausverkauften Bürgerhaus Rodheim. Die „Runkelroiweroppmaschin“ wurde zum Inbegriff mittelhessischer Fröhlichkeit. Nach siebenjähriger Pause gewann Band-Mitglied Berthold Schäfer mit Clemens Goth und Jens Schneider 2012 zwei neue musikalische Weggefährten und ließ die „Roppmaschin“ wie auch andere Titel wiederaufleben, ergänzt durch aktuelle Songs. Texte und Melodien sind weitgehend unverändert, werden aber durch die neuen Musiker jetzt im neuen Gewand wiedergegeben´.

Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem bei der Metzgerei Hisserich in Rodheim in der Hauptstraße 40, und im Ticketshop in Friedberg, Vorstadt zum Garten 2, sowie am Konzertabend an der Abendkasse. sky