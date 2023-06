Kommunen Profitgier unterstellt

Auf dem Saukopf am Winterstein - Rosbacher Gemarkung - soll sich eines der möglichen 17 Windräder drehen. Am Donnerstag, 6. Juli, berät darüber der Haupt- und Finanzausschuss. nissen © David Heßler

Der geplante Windpark am Winterstein spaltet nach wie vor die Gemüter. Der Energiebildungsverein (EBV) mit seinem Sprecher Diethardt Stamm vermutet nun sogar einen sich anbahnenden „Wintersteinskandal“. Er hält das Angebot von Abo Wind für unrealistisch und unterstellt den Kommunen Profitgier.

Nachdem sich die Firma Abo Wind im Rosbacher Ausschuss vorgestellt und hohe Pachtzahlungen pro Windrad (460 000 bzw. 480 000 Euro pro Jahr) für den Windpark am Winterstein in Aussicht gestellt hat, sind beim Rockenberger Energiebildungsverein (EBV) und anderen Interessensgruppen Zweifel an den vorgelegten Zahlen erwacht. Der Vorwurf: Die Kalkulation ist nicht belastbar, eine so hohe Pacht nicht bedienbar.

Diesen Gerüchten ist nun Abo Wind mit seinem Geschäftsleitungsmitglied Alexander Koffka entgegengetreten. Er hat im Gespräch mit dieser Zeitung die Validität der vorgelegten Zahlen noch einmal bekräftigt. Abo Wind habe lediglich aufgrund des starken Wettbewerbs ein so hohes Angebot abgegeben. Denn Windvorrangflächen seien in Deutschland rar, das Interesse an einer so großen wie am Winterstein groß.

Koffka betonte auch, dass sich selbst bei diesen Zahlen alleine wegen der Größe des entstehenden Windparks für das Wiesbadener Unternehmen die Entwicklung lohne. Ein ausreichender Profit gelte auch für einen späteren Käufer, wenngleich ein Erwerb mit dem üblichen unternehmerischem Risiko behaftet sei. Bereits jetzt gebe es dafür Interessenten, wobei zunächst ein Vorkaufsrecht für die zu gründende Zentral-Energiegenossenschaft Hessen besteht. Für die Projektfinanzierung (man rechnet mit 143 Millionen Euro für 13 Anlagen) habe das Unternehmen von der Bank „einen guten Zinssatz“ von 3,25 Prozent Zinsen zugesagt bekommen.

17 WINDRÄDER Hessen Forst hatte sich für die Landesflächen am Winterstein bereits für eine Zusammenarbeit mit dem Wiesbadener Unternehmen Abo Wind ausgesprochen. Hier sollen fünf Windräder mit einer Nennleistung von 7,2 MW und einer Nabenhöhe von 175 Metern errichtet werden. Die Kommunen , auf deren Grund acht weitere Anlagen errichtet werden könnten, haben nach Angaben des Projektierers alle das gleiche Angebot vorgelegt bekommen. Weitere Bewerber sind die Firma Futura/Alterric, die am Winterstein vier Anlagen im Bundesforst bauen will, und die Ovag, die für größtmögliche regionale Wertschöpfung steht, aber beim Bieterverfahren des Landes keine Chance hatte. Die Pachtversprechen beider Unternehmen liegen laut dem Rosbacher Magistrat weit unter dem von Abo Wind. hed

Der EBV hatte den am Windpark Winterstein beteiligten Kommunen Friedberg, Ober-Mörlen, Rosbach und Wehrheim in einer Pressemitteilung vorgeworfen, sie würden lediglich an den vorgelegten hohen Pachtzahlungen interessiert sein und sich „aus Geldgier“ auf das vorgeworfene „Leckerli“ eines im wahrsten Sinne des Wortes „windigen Projektierers“ stürzen. Das Geschäftsmodell von Abo Wind liege im schnellen spekulativen Weiterverkauf von Anlagen. Auf eine Bürgerbeteiligung werde nicht geachtet.

Zudem müsse, so schreibt es der Vorsitzende Diethard Stamm, hinterfragt werden, wie seriös die „abenteuerlichen Annahmen“ des Wiesbadener Unternehmens seien, wenn man die Zahlen der Mitbewerbern (deren Angebote nur höchstens die Hälfte der von Abo Wind in Aussicht gestellten Pachteinnahmen umfassen) damit vergleiche. Er schlägt vor, die Offerte von einem unabhängigen Gutachter erneut prüfen zu lassen. Abo Wind indes betont, der EBV gehe von falschen Annahmen aus, da in der Beispielrechnung des Vereins ein wesentlich höheres Investitionsvolumen angegeben ist (13 statt 11 Millionen Euro pro Anlage), sich die zugrunde gelegte Laufzeit gegenüber dem Angebot von Abo Wind deutlich unterscheidet (die EBV geht von 20 Jahren, Abo Wind von 25 bis 30 Jahren aus) sowie von einer höheren Finanzierungssumme und höheren Zinsen die Rede ist. Darüber hinaus weist Abo Wind darauf hin, dass auch die EBV in dieser Sache nicht ohne Eigeninteresse handele. Der Verein will den Windpark bekanntlich lieber mit der Ovag entwickeln, die eine umfassende Bürgerbeteiligung in Aussicht gestellt hatte.

Abo Wind bietet laut Koffka interessierten Bürgern ein hochverzinstes Nachrangdarlehen an. Eine Möglichkeit der direkten Beteiligung ergebe sich darüber hinaus bei Verkauf des Windparks an die Zentral-Energiegenossenschaft, an der auch die Mittel-hessische Energiegenossenschaft (MiEG) mit Sitz in Butzbach beteiligt sein soll. Sollte dieser Verkauf nicht zustande kommen, dürfte die Mainova den Zuschlag bekommen.

Wenn denn die Kommunen Abo Wind ihre Flächen überlassen. In Friedberg und Ober- Mörlen ist bisher nicht öffentlich über das Angebot gesprochen worden. In Wehrheim wird in dieser Sitzungsrunde beraten. Und in Rosbach spricht sich der Magistrat für Abo Wind aus, einen Beschluss gab es bislang aber nicht.