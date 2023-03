Kein Hinweis auf Straftat

Teilen

Am Freitag war gegen 12.50 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle in der Raiffeisenstraße im Nieder-Rosbacher Gewerbegebiet ausgebrochen. Bei dem Feuer entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Hinweise auf einen strafbaren Hintergrund gibt es nach Angaben der Polizei bislang nicht. Vielmehr gehen die Brandermittler von einem möglichen technischen Defekt einer Maschine aus, heißt es in der Mitteilung.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. red