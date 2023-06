Jetzt geht es um die Rendite

Ende 2027 soll der erste Windstrom von 18 Rotoren auf dem Winterstein ins Netz fließen. Das berichteten die Abgesandten des Bau-Bewerbers Abo Wind am Dienstagabend dem Rosbacher Planungs- und dem Hauptausschuss. Vor allem um Geld ging es bei ersten von vielen Sitzungen zum Thema.

Vorbei ist die Zeit, da aufgebrachte Bürger und Politiker gegen „Windkraftmonster“ demonstrierten. Die auf dem 500 Meter hohen Winterstein geplanten Generatoren werden bis zur Rotorspitze 250 Meter aufragen. Kommentarlos nahmen dies die 16 Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses und des Bau- und Planungsausschusses am Dienstagabend in der Reichwein-Halle zur Kenntnis. Nur Hans-Otto Jacobi (FDP) fragte skeptisch, wie viele Tonnen Beton und Stahl denn pro Anlage in den Wald geschafft würden. Doch auch er verzichtete darauf, gegen die Masten zu wettern.

Mehr als 90 Minuten lang lauschten und befragten die Politiker Tea Parlov und Florian Datz - die beiden Abgesandten des Wiesbadener Windkraftbauers Abo Wind. Sie und ihre Mitbewerber von der Ovag und der Alterric werden noch öfter in der Region erscheinen: Am 4. und 6. Juli geht die Debatte in den Rosbacher Ausschüssen weiter. Am 20. Juni befassen sich die Wehrheimer Politiker mit dem Windpark. Der Friedberger Magistrat empfängt kommende Woche Abgesandte der Ovag, teilt Bürgermeister Dirk Antkowiak mit. Der Hauptausschuss soll die Angebote von Abo Wind, Ovag und Alterric am 5. Juli bewerten. Das Stadtparlament entscheidet laut Antkowiak wahrscheinlich am 13. Juli, wer im Stadtwald Masten bauen darf.

In Ober-Mörlen stimmen sich die Politiker mit den Vertretern Friedbergs, Rosbachs und Wehrheims ab, berichtet Bürgermeisterin Kristina Paulenz. Ihr Parlament werde keinen Pachtvertrag abschließen, da einige Masten zwar in Ober-Mörler Gemarkung, aber auf dem Eigentum des Landes (Hessen Forst) entstehen.

Vor allem die Rendite und das finanzielle Risiko des Windparks interessierte am Dienstag die Rosbacher Ausschuss-Mitglieder. Wolfgang Lingenau wollte wissen, warum Abo Wind der Stadt doppelt so viel Pacht verspreche wie die Ovag. „Es ist ein Prestigeprojekt für uns an der Autobahn und vor unserer Haustür“, antwortete Datz. Die Größe der Anlage könne vielleicht auch die Produktion von Wasserstoff sinnvoll machen.

Wer Eigentümer der Anlagen werde, fragte ein Ausschuss-Mitglied. Abo Wind will die Masten laut Datz an die neu gegründete Zentralgenossenschaft mehrerer hessischer Energiegenossenschaften verkaufen. Ihr gehöre auch die Mittelhessische Energiegenossenschaft (MiEG) an, in der viele Wetterauer Bürger und Kommunen Mitglied sind. Die würde dann Geld für den Windpark-Bau einsammeln. Falls nicht genug Kapital zusammenkommt, könne die Abo-Wind-Anteilseignerin Mainova einzelne Masten übernehmen. Oder andere Investoren. Abo Wind selber wirbt unter dem Logo „Nah & Grün“ festverzinsliche Nachrang-Darlehen ein. Da könne man 500 bis 10 000 Euro anlegen.

Für den Bau des Windparks wird viel Geld gebraucht. Die Gesamtkosten taxierte Florian Dax auf 150 bis 180 Millionen Euro - 13 Millionen Euro pro Windmast. Die Höhe des Gewinns hängt vom Strompreis ab. Im Jahr 2026 können die Windpark-Erbauer an der Ausschreibung einer für 20 Jahre fixen Einspeisevergütung beteiligen. Aktuell werde 7,35 Cent je Kilowattwunde Windstrom gezahlt. Die Abo Wind rechnet für die Zukunft mit etwa 6,8 Cent.

Wie denn das Zinsrisiko in Zeiten der Inflation unter Kontrolle gehalten werden kann, wollte der FWG-Abgeordnete Christan Lamping wissen. „Ich sehe da keine grundlegenden Probleme“, antwortete der Mann von Abo Wind. Die Rendite-Erwartung der Windkraftbranche liege bei bis zu 6,5 Prozent.