Illusionen und Zauberkunst

Rosbach. Am Sonntag, 23. April, bietet der Rosbacher Senioren- und Inklusionsbeirat (SIB) in Zusammenarbeit mit der Stadt Rosbach eine Seniorenfahrt ins Forum Friedrichsdorf an. Nach dem Motto „Pit Hartling wirkt Wunder“ erleben die Zuschauer ab 19 Uhr einen Abend der Illusionen und Zauberkunst. Der aktuelle Soloabend ist das Ergebnis von 25 Jahren auf der Bühne, heißt es in der Ankündigung.

Anmeldungen für die Fahrt sind möglich unter der Telefonnummer 0 60 03/17 16. Die Plätze werden in Reihenfolge der Anmeldung vergeben. red