Ehemalige Kita wird Unterkunft

Teilen

Die ehemalige Kindertagesstätte „Brüder-Grimm“ in Ober-Rosbach soll bald als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt werden. Die Stadt hat dem Kreis das derzeit ungenutzte Gebäude zur Verfügung gestellt - nicht zuletzt, um keine Sporthallen oder Bürgerhäuser beanspruchen zu müssen. Insgesamt 30 Plätze wird der Kreis in dem rund 500 Quadratmeter großen Gebäude schaffen.

Eigentlich wollte dort die Diakonie Wetterau eine Kindertagespflege mit zehn Plätzen einrichten. Auch der Geschichtsverein und der Senioren- und Inklusionsbeirat sollten Räume beziehen. Für sie soll es Alternativen geben. „Die Abwägung bei der Standortfrage ist uns allen nicht leichtgefallen“, wird Bürgermeister Steffen Maar zitiert. Für die städtischen Gremien und die Stadtverwaltung sei schlussendlich entscheidend gewesen, dass Vereinsleben und Angebote in den Sporthallen, in der Adolf-Reichwein-Halle und im Bürgerhaus nicht eingeschränkt werden. Der Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung wurde von allen Fraktionen mitgetragen.

Die Belegung der Unterkunft soll so schnell wie möglich, voraussichtlich im März, erfolgen. Zuvor sind noch kleinere Umbaumaßnahmen notwendig, etwa im Sanitärbereich. Zudem soll ein Sichtschutz zwischen dem Gebäude und dem angrenzenden Spielplatz angebracht werden. Die Flüchtlinge aus Krisengebieten werden sozialarbeiterisch von der Stadt betreut. hed/red