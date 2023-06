Appell an Helferinnen und Helfer

Teilen

Aufgrund des bundesweit dynamischen Zugangsgeschehens und hohen Zuweisungszahlen von Land und Bund kommen nach wie vor jede Woche Flüchtlinge aus der Ukraine sowie weltweiten Krisengebieten in den Wetteraukreis und nach Rosbach.

Nicht nur die Unterbringung der vielen Menschen sei eine Herausforderung, sondern auch die Betreuung und in der Folge die Integration. Eine wesentliche Stütze sei dabei das Ehrenamt. Aus diesem Grund werden weitere Menschen gesucht, die sich ehrenamtlich im Bereich der Flüchtlingshilfe engagieren möchten. „Den Behörden alleine kann die Betreuung und Integration der zu uns kommenden Menschen in unsere Gesellschaft nicht gelingen. Ich danke all denjenigen, die bereits in der Flüchtlingsbetreuung tätig sind und möchten sie ermutigen, unbeirrt in ihrem Engagement fortzufahren. Gleichzeitig seien weitere Helferinnen und Helfer herzlich willkommen. Wir stehen vor großen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam meistern können“, sagte Bürgermeister Steffen Maar in einer Mitteilung. Gesucht werden insbesondere Patinnen und Paten, die bei der Integration unterstützen, Deutsch-Lehrer/innen und Menschen, die bei Hausaufgaben helfen wollen.

Weitere Informationen erteilt in der Stadtverwaltung, Sebastian Briel, unter der Rufnummer 0 60 03/8 22-2 21, E-Mail briel@ rosbach-hessen.de. red