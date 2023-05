„Quadro Nuevo“ eröffnen Saison

Nur noch ein paarmal schlafen - und dazwischen Stühle herausräumen, Staub wischen, Scheinwerfer aufhängen. Dann eröffnet der „Fresche Keller“ die Sommerspielzeit 2023 im Alten Dorfladen mit einigen seiner ältesten Freunde. Noch bevor der Kultursommer in Mittelhessen beginnt, reist die Kleinkunstbühne ohne feste Mauern musikalisch ans Meer - schließlich hat sie sich vorgenommen, Oberhessen kulturell zu bereichern.

Das Sommerprogramm des „Fresche Keller“ im Alten Dorfladen (in der Untergasse 11) von Wallernhausen ist seit geraumer Zeit ein Bestandteil des Kultursommers Mittelhessen. So auch in diesem Jahr.

Bevor aber der Kultursommer über Mittelhessen scheint, eröffnen alte Freunde des „Fresche Keller“ die Spielzeit: „Quadro Nuevo“ entführen am Mittwoch, 17. Mai, um 19.30 Uhr mit „Mare“ ans Meer. „Mare“ ist Musik gewordenes Wellenrauschen, ist südliche Meeresbrise, die seit jeher die Fantasie des Mitteleuropäers beflügelt.„Mare“ erglänzt in allen betörenden Klangfarben eines unbekannten Paradieses und duftet nach Dolce Vita, reifen Zitronen und gelben Bikinis.

Die mediterrane Leichtigkeit des Seins war zweifellos immer schon prägend für die Instrumentalkunst von Quadro Nuevo: italienische Tangos, französische Valse, ägäische Mythen-Melodien, waghalsige Fahrtenlieder entlang einer sonnenbeschienen Küstenstraße, orientalische Grooves, Brazilian Flavour und neapolitanische Gassenhauer. Sie alle dienen als vergnügliche Barke für lustvoll improvisierte Abenteuerfahrten. Die Anregungen und Inspirationen hierzu holte sich „Quadro Nuevo“ auf Reisen. Ausführliche Informationen und Karten gibt es unter www. freschekeller.de sowie bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen. red