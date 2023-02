Premiere bei den Kurkonzerten

Teilen

Nidda. Erstmals wird die Formation „Dolphins and Stars“ mit einem Auftritt die neuen Kurkonzerte bereichern. Als Stargast haben „Dolphins and Stars“ (Olaf Thurau und Michael „Ivo“ Wesp) die Niddaer Sängerin Diana Pérez Gregorio für das Konzert gewinnen können. Als Trio präsentieren sie am Sonntag ab 15.30 Uhr im Restaurant des Kurhaushotels Folk, Swing und Popsongs mit Stücken von Katie Melua, Norah Jones bis hin zu Sting.

Aber auch eigene Stücke werden gespielt, heißt es. Am heutigen Samstag gastiert das „Duo Bravo“ ab 15.20 Uhr im Rahmen der Kurmusik in der „Salzstubb“ (Foyer der Therme). red