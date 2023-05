Polizisten verletzt

Am Wölfersheimer Bahnhof ist es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizisten und einem 16-Jährigen gekommen, bei der zwei Beamte verletzt wurden. Als diese die Personalien des Teenagers aufnehmen wollten, leistete er Widerstand. Dabei wurde eine Polizistin durch einen Biss in die Hand verletzt. Ihr Kollege wurde am Finger verletzt und erlitt Hautabschürfungen.

Wie war es dazu gekommen? Am Vormittag war in der zweiten Pause ein schulfremder Jugendlicher an einer Wölfersheimer Schule aufgefallen, der Betäubungsmittel zum Verkauf angeboten haben soll. Am Nachmittag erhielt die Polizei den Hinweis, dass sich der Tatverdächtige am Bahnhof aufhalten soll. Eine Streife sah dort kurz darauf einen Teenager, auf den die Beschreibung passte. Da dieser wohl den Streifenwagen bemerkt hatte, stieg er in einen Zug. Als die Beamten sich an den Zugführer wenden wollten, stieg der junge Mann wieder aus. Daraufhin hielten die Polizisten ihn an. Weil er weder Personalien noch Ausweis herausrücken wollte, führten die Polizisten ihn unter lautem Protest zu einem Bahnhäuschen, um ihn nach Dokumenten zu durchsuchen.

Da der Verdächtige sich dagegen sperrte, brachten die Beamten ihn zu Boden. Liegend versuchte er weiter, die Durchsuchung zu verhindern. Mit Unterstützung einer weiteren Streife gelang es, dem jungen Mann Handfesseln anzulegen. Während der nun möglichen Durchsuchung fanden die Beamten auch mehrere Plomben, mit weißem Pulver gefüllt. Sie nahmen den Jugendlichen vorläufig fest. Es handelt es sich um einen aus dem Kreis Offenbach stammenden, polizeilich bekannten 16-Jährigen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Tel. 0 60 31/60 10. red