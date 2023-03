Noch zur Blutspende anmelden

Butzbach. Täglich werden in Hessen und Baden-Württemberg mehr als 2700 Blutspenden benötigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Es gibt keine künstliche Alternative für Blut. Der nächste Blutspendetermin wird am heutigen Donnerstag, 23. März, von 17 bis 21 Uhr in der Alten Turnhalle (August-Storch-Straße 5) in Butzbach angeboten. Noch können dafür online Termine reserviert werden:

www.blutspende.de/ termine. red