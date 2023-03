Neuerungen bei Zustellung

Da derzeit in Niddatal keine Postfiliale geöffnet ist, wird die Paketpost in der Postfiliale in Nieder-Wöllstadt, Frankfurter Straße 45, hinterlegt, wenn jemand nicht angetroffen wurde. Kunden der Deutschen Post können den Erhalt ihrer Pakete steuern. Sie haben die Möglichkeit, einen privaten Ablageort anzugeben oder das Paket in eine der beiden Packstationen in Niddatal liefern zu lassen.

Sie befinden sich in Assenheim (Edeka und Rewe). udo