Maß statt Masse

Von: Corina Silvia Socaciu

Bürgermeister Michael Hahn ruft per Verordnung zum Wassersparen auf. Hahn: „Wenn eine Familie mit der Gießkanne ihre Gartenpflanzen gießt, wird die Stadt nicht päpstlicher sein als der Papst.“ imago © Coralie Soemer

In Niddatal herrscht Trinkwassermangel. Durch die anhaltende Trockenheit und Hitze der letzten Jahre ist der Grundwasserspiegel deutlich gesunken. Bürgermeister Michael Hahn ruft per Verordnung zum Wassersparen auf. Besonders auf Swimmingpools, Autowäschen oder Rasensprenger soll verzichtet werden.

„Die starke Beanspruchung unseres Grundwasservorkommens in den vorangegangenen Hitzejahren hat das noch zur Verfügung stehende Grundwasserdargebot sehr stark eingeschränkt“, schreibt Franz Poltrum, Abteilungsleiter Wasser bei den Oberhessischen Versorgungsbetrieben (Ovag). Als Reaktion darauf wurde 2021 die Ovag-Wasserampel eingeführt. Seither steht sie auf Gelb. Die Grundversorgung mit Trinkwasser sei auf absehbare Zeit aber nicht in Gefahr, schreibt Poltrum. Der Regen im vergangenen Winter und im Frühjahr habe zu einer leichten Erholung des Grundwasservorkommens geführt. Trotzdem könne bis mindestens zum Herbst keine Entwarnung gegeben werden.

Im Gegenteil werden wahrscheinlich auch die Sommer-monate Juli und August überdurchschnittlich heiß und trocken, wie Berechnungen des amerikanischen Wetterdienstes National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) als auch das europäische Wettermodell ECMWF zeigen.

Michael Hahn, Bürgermeister in Niddatal, wollte schon früh mit dem Erlass einer Gefahrenabwehrverordnung bei Trinkwassernotstand der weiteren Zuspitzung der Lage vorbeugen. Seit Anfang April ist die Verordnung in Kraft. Mit Blick auf die anhaltende Trockenphase gerät sie aktuell verstärkt in den Fokus, was sich an erhitzten Facebook-Debatten über das Blumengießen zeigt.

Per Verordnung verboten ist in Niddatal unter anderem der Einsatz von Trinkwasser in Teilen der Land- und Forstwirtschaft sowie in privaten Gärten. Ebenfalls untersagt ist das Bewässern (mit Trinkwasser) von Rasenflächen, Parkanlagen, Terrassen, Sport- und Spielplätzen, genauso wie das Betreiben von Springbrunnen und privaten Schwimmbecken, das Waschen von Fahrzeugen und das Befüllen von Wasserspeichern und Teichen.

Verstöße gegen die Trinkwasserverordnung können mit einer Geldbuße zwischen 5 und 5000 Euro bestraft werden. Bisher wurden noch keine Bußgelder verhängt, sagt Bürgermeister Michael Hahn. „Die Situation ist noch für alle neu.“ Bei einem Verstoß laufe allerdings das erste Verfahren. Es gehe um das Befüllen eines Pools mit Trinkwasser, das ein Anwohner bemerkt und gemeldet habe.

BÜRGERVERSAMMLUNG „In Neubaugebieten haben wir eine Begrünungspflicht für Vorgärten eingeführt“, sagt Bürgermeister Michael Hahn zum Klimaschutzkonzept der Stadt. In Hitzeperioden hätten Grünflächen vor Asphalt den Vorteil, Wärme nicht zu speichern und Regenwasser durchsickern zu lassen. Für denselben Effekt sollen neu angelegte Straßen schmaler gebaut werden. Die nächste Bürgerversammlung zu Wasserversorgung und Klimaschutz in Niddatal erfolgt am 28. Juni ab 20 Uhr im Bürgerhaus Bönstadt. Außerdem beantwortet Bürgermeister Hahn zusammen mit der Stadtverwaltung Fragen rund um die Themen Kinderbetreuung, Flüchtlinge, Bauen und Energie. cos

Bei den Geldbußen liege der Schwerpunkt aber nicht auf geringfügigen Verstößen. Zum Beispiel, wenn Blumen und Gemüsepflanzen sparsam gegossen würden. Michael Hahn: „Wenn eine Familie mit der Gießkanne ihre Gartenpflanzen gießt, wird die Stadt nicht päpstlicher sein als der Papst.“ Der Gesamtverbrauch sei wesentlich entscheidender. Jeder Mensch in Deutschland verbraucht im Schnitt 128 Liter Trinkwasser pro Tag, ermittelte das Statistische Bundesamt (Stand 2022). Mal 365 Tage macht das einen Wasserverbrauch von rund 47 Kubikmetern pro Person im Jahr. „Das ist auch unser Richtwert“, sagt Bürgermeister Hahn.

Das Notstandsgesetz solle besonders die Menschen ansprechen, die in den letzten Jahren über das Maß Wasser verbraucht hätten. Beispielsweise um den Pool mit Trinkwasser zu befüllen. Die Chemikalien im Wasser hätten zudem zu einem Kostenanstieg bei der Abwasseraufbereitung geführt. „Oder wir hatten letztes Jahr im Sommer Menschen, die haben 800 Kubikmeter Wasser in den Garten gesteckt“, berichtet Hahn.

Zwischen vertrockneten Gärten hätten sich hier und da kleine Oasen aufgetan. Bei aller Liebe für einen sattgrünen Rasen, müsse auch an die Mitmenschen gedacht werden, sagt der Bürgermeister.

Besonders im größten Stadtteil werde der Trinkwassermangel zum Problem. „Wir haben in Assenheim kein Speichermedium. Es ist der einzige Stadtteil ohne Wasserhochbehälter.“ Beispielsweise im Brandfall braucht die Gemeinde aber eine Wasserreserve. Den nötigen Puffer liefere die Ovag. Für die Bereitstellung der Notfallreserve, vor allem aber aufgrund des generellen Trinkwassermangels und dem Mehraufwand bei der Wasseraufbereitung, habe sie dafür aber die Preise angehoben.

Da der Garten nicht mehr mit Trinkwasser bewässert werden darf, werden auch die Gartenwasserzähler nicht mehr abgelesen. Der Wasserverbrauch im Garten wird vom regulären Wasserzähler miterfasst. Bezahlt wird das Abwasser dann zum Normalpreis.

Regenwasser kann in moderaten Mengen dem Brunnen in Bönstadt am Weiher entnommen werden.