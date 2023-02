Gregorianik und Pop in der Basilika

Niddatal. Acht ukrainische Sänger des Ensembles „The Gregorian Voices“ werden am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr mit ihrem Programm „The Masters of Gregorian Chants - Gregorianik meets Pop, Vom Mittelalter bis heute“ in der Ilbenstädter Basilika auftreten. Karten gibt es unter www.reservix.de oder unter www.muhsik.com. In einer mystischen Atmosphäre wird eine Zeitreise durch die Welt der geistlichen Musik des Mittelalters angeboten.

