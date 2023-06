„Denckwürdige“ Geschichten

Von: Sabrina Dämon

Vor über 400 Jahren wurde Heinrich Maul in Assenheim geboren. Er erlebte in der Wetterau den Dreißigjährigen Krieg - und schrieb darüber. In zwei Bänden des umfangreichen Geschichtswerks „Theatrum Europaeum“, das noch heute eine wertvolle Quelle ist. Der Geschichtsverein widmet Heinrich Maul nun einen Abend - ganz in der Nähe seines Geburtsorts.

Um die 550 Einwohner hat Assenheim damals, 82 Häuser stehen in dem Städtchen. In einem davon wird Heinrich Maul geboren - am 4. Mai 1584. Damals wie heute, sagt Thomas Lummitsch vom Geschichtsverein Niddatal, stand das Haus gegenüber der Kirche - nur war es damals eine andere.

Die heutige Kirche, eine evangelische, ist 1785 eingeweiht worden, sagt Lummitsch. Und dort wird am morgigen Donnerstag (19 Uhr) Peter Gbiorczyk, Dekan i. R. im Main-Kinzig-Kreis, aus seinem Buch über Heinrich Maul und dessen Zeit lesen. Lummitsch hält einen Vortrag.

Als Heinrich Maul geboren wird, liegt die Reformation noch nicht lange zurück. Seit wenigen Jahrzehnten erst ist Assenheim eine protestantische Stadt, die aufgeteilt ist in drei Herrschaftgebiete: Hanau-Münzenberg sowie die Häuser Isenburg und Solms. 1618, der Assenheimer Maul ist 34 Jahre alt und evangelischer Pfarrer im damals sehr armen Ort (Bad) Nauheim, bricht der Dreißigjährige Krieg aus. Das Kriegsende erlebt Maul nicht mehr; er stirbt zwei Jahre vorher, 1646. „Als Todesursache wird eine ,neue schnell schleichende Seuche…‘ überliefert“, berichtet Lummitsch.

Noch wenige Jahre zuvor arbeitet Maul mit an einer noch heute wichtigen Quelle über die damalige Zeit und zu großen Teilen über den Dreißigjährigen Krieg: das „Theatrum Europaeum“. Das von Matthäus Merian herausgegebene Geschichtswerk umfasst 21 Bände. Sie erscheinen zwischen 1633 und 1738. Heinrich Maul verfasst die Bände drei und vier: „eine kurze und warhaffte Beschreibung aller vornehmen Denck- und Chronickwürdigen Geschichten“ bis einschließlich zum Jahre 1643, wie es in der Einleitung heißt.

Unterzeichnet sind die von ihm verfassten Bände mit dem Namen Heinrich Oraeus. Das, erklärt Lummitsch, hängt damit zusammen, dass Namen zu Heinrich Mauls Zeiten oft (und vor allem von Gelehrten) latinisiert wurden: Das Wort Oraeus geht auf das lateinische Wort für Mund oder Maul zurück (anderes Beispiel: Mauls Lehrer in Assenheim hieß mit Nachnamen Tex-tor - die latinisierte Form des Worts Weber).

Peter Gbiorczyk wird aus seinem Buch „Heinrich Oraeus (1584 - 1646). Auf der Suche nach Wahrheit und Frieden" lesen

Heinrich Maul blieb nicht lange in Assenheim. Von 1595 bis 1599 besuchte er die Lateinschule in Laubach. Danach absolvierte er ein Theologiestudium in Straßburg und in Frankfurt an der Oder. Zwischen 1601 und 1603 unternahm er Studienreisen, sowohl nach England als auch in den Vatikan. Von 1604 bis 1607 unterrichtete er selbst an der Laubacher Bildungsanstalt, was seinerzeit als Vorstufe für ein Pfarramt üblich war. Während dieser Phase begann er mit dem Schreiben - „anfänglich auf dem Gebiet theologischer Traktate“, schreibt Lummitsch in einer Zusammenfassung über das Leben und die Zeit Heinrich Mauls. „Nunmehr mit festem Einkommen ausgestattet, geht er seine erste Ehe mit Elisabeth Barbara Meurer ein.“ Sie bekommt zwölf Kinder, acht davon überleben.

Noch heute, sagt Lummitsch, ist der Nachname Maul in der Wetterau verbreitet - allerdings kann es sich dabei nicht um direkte Nachkommen von Heinrich Maul handeln, da er acht Töchter hatte. Frauen gaben ihren Namen mit einer Ehe auf.

Von 1617 bis 1639 ist Heinrich Maul Pfarrer in Bad Nauheim. 1618 verkauft er sein väterliches Erbe: das Haus in der Mühlenstraße in Assenheim sowie einen Weinberg. „Gerade der Weinbau versorgte seinerzeit die Wetterauer Bevölkerung mit Wein als Alltagsgetränk“, berichtet Lummitsch.

Heinrich Maul hat einmal den Nauheimer Wein mit dem Assenheimer verglichen. Sein Urteil: In Assenheim sei der Wein „besser und mehr…“. In der Endphase des Krieges erfolgt 1639 Heinrich Mauls Berufung zum Pfarrer und Inspektor des Amtes Büchertal. Diese Stelle wird er bis zu seinem Tod 1646 innehaben.

Er stirbt in Hanau. In Assenheim steht noch heute das Haus, in dem er geboren worden und aufgewachsen ist. Eine Plakette an der Front erinnert daran. Es hat im Gegensatz zu vielen anderen Gebäuden Kriegswirren und Brände der vergangenen Jahrhunderte überstanden. Gegenüber, in der „neuen“ Kirche, wird es morgen um einen Abschnitt in dieser Zeit gehen, um das Leben und Wirken Heinrich Mauls - und um die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges.

