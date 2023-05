30 Jahre Stipendienprogramm

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens ihres Stipendienprogramms präsentiert die Hessische Kulturstiftung im Kunstverein zu Assenheim die zweite Ausstellung des Jubiläumsjahres. Die Ausstellung steht unter dem Titel „To See a World in a Grain of Sand. Natur als Konzept“ und wird heute um 15 Uhr im Kunstverein (Hauptstraße 42 in Assenheim) eröffnet. Danach ist ein feierliches Rahmenprogramm bis etwa 19 Uhr geplant.

Gezeigt werden Arbeiten von ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten, die sich mit der Natur und ihren Ressourcen, dem Klimawandel und unterschiedlichen Formen von Nachhaltigkeit auseinandersetzen.

Um 16 Uhr wird Philip Graf zu Solms-Rödelheim, der Vorsitzende des Kunstvereins Assenheim, sprechen. Die Begrüßung übernimmt Eva Claudia Scholtz, Geschäftsführerin Hessische Kulturstiftung. In die Ausstellung einführen werden Sylvia Metz (Kuratorin) und Christin Müller (Co-Kuratorin). Folgende Künstlerinnen und Künstler nehmen teil: Felix Breidenbach, Özlem Günyol, Mustafa Kunt, Anne Imhof, Tina Kohlmann, Maria Loboda, Inge Rambow und Raul Walch.

Öffentliche Führungen durch die Ausstellung sind vorgesehen für Sonntag, 7. Mai, um 15 Uhr und für Sonntag, 4. Juni, um 15 Uhr. Eine Kuratorinnenführung mit Dr. Sylvia Metz wird am Sonntag, 21. Mai, um 15 Uhr angeboten sowie mit Christin Müller am Sonntag, 28. Mai, 15 Uhr. red