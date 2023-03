NACHRICHTEN

Teilen

Kurs für Eltern

Büdingen . Die Beratungsstelle des Kreises bietet in Kooperation mit dem Familienzentrum „Planet Zukunft“ einen Elternkurs an. Kursbeginn ist am Montag, 8. Mai. Dieser richtet sich an Eltern mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Thematisiert wird, wie Eltern die Beziehung zu ihrem Kind stärken. Anmeldung: 0 60 31/83 36 36, oder per E- Mail an erziehungsberatung@ wetteraukreis.de. red