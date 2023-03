NACHRICHTEN

Kindheit nach dem Krieg

Butzbach . Das Butzbacher Bündnis für Demokratie und Toleranz und „dasgute.haus“ laden zu der Lesung für Samstag, 25. März, um 16 Uhr in „dasgute.haus“, Krachbaumgasse 1-7, ein. Die Autorin und Künstlerin Gudrun Meise liest aus ihrem autobiografischen Buch „Hat uns doch nicht geschadet, oder?“ Die Lesung nimmt mit in eine Zeitreise ins Jahr 1944. Die Autorin lebt in Frankreich und ist mit inzwischen über 80 Jahren auf Heimatbesuch auch bei Freunden in Butzbach. Einen Ticketpreis gibt es laut Veranstaltern nicht. Jeder zahlt, was ihm/ihr der Nachmittag wert war. Interessierte werden gebeten sich per E-Mail an ticket@ dasgute.haus oder unter Tel. 01 51/55 29 16 38 anzumelden. red