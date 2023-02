NACHRICHTEN

Teilen

Isabell Tammer bleibt Bürgermeisterin

Münzenberg . Isabell Tammer (FWG) ist als Bürgermeisterin von Münzenberg bestätigt worden. Die Amtsinhaberin wurde mit 82,23 Prozent der Stimmen wiedergewählt. „Nein“ kreuzten 17,77 Prozent der Wählerinnen und Wähler an. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,14 Prozent. Tammers zweite Amtszeit beginnt am 1. Juli. „Ich bin absolut zufrieden und freue mich riesig“, sagte Tammer am Walhlabend, nachdem das vorläufige Endergebnis bekannt gegeben worden war. dab