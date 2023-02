NACHRICHTEN

Isabell Tammer alleinige Kandidatin

Münzenberg . Am Sonntag tritt die Münzenberger Bürgermeisterin Isabell Tammer (FWG) erneut zur Wahl an. Die Besonderheit: Seit Einführung der Direktwahlen zum Bürgermeister ist es in Münzenberg das erste Mal, dass es keinen Gegenkandidaten gibt, wie die FWG mitteilt. red