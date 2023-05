Mühlenmodelle werden gezeigt

Ranstadt. Die „Erlebniswelt Mühlen“ in Dauernheim öffnet am Sonntag, 7. Mai, ihre Türen. Die Ausstellung zeigt die Technik der Energiegewinnung aus Wasser und Wind sowie deren Nutzung durch Mühlen anhand von etwa 50 funktionsfähigen Modellen. Die Ausstellung ist noch bis Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat geöffnet. red