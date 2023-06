Mick Wilson tritt auf

Mick Wilson kommt nach Butzbach. red © Red

Einen Mix aus seinen eigenen Songs sowie Hits der letzten 40 Jahre interpretiert im ganz besonderen und eigenen Stil erwartet die Gäste beim „Summerfeeling“ mit Mick Wilson, dem ehemaligen Sänger von 10cc. Er tritt am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juni, auf dem Birkenhof in Fauerbach auf.

Seine Liebe zur Musik begann bei Mick im Jahre 1969, als seine Eltern ihm zu Weihnachten eine Gitarre schenkten. Diese ist, wie er sagt, noch heute in seinem Besitz und schmückt die Rückseite seines ersten Albums „So The Story Goes“. Der Sänger und Musiker ist auch Produzent, wodurch sich auch seine Liebe zum Schreiben von Songs entwickelte. Mick arbeitete in seiner Karriere mit vielen namhafte Künstlern wie beispielsweise Sir Cliff Richard, Alice Cooper, Robin Gibb oder Jeff Lynn zusammen. Als er sich vor über 20 Jahren Graham Gouldman für ein akustisches Set im Green Room in Londons Cafe Royal anschloss, wurde er kurz darauf ein festes Mitglied der Stammbesetzung der Band 10cc. Er übernahm hier nun die Aufgabe des Leadsängers und spielte zudem bei 10cc bis 2019 Gitarre, Keyboard und die Percussions. Wilson ist eines der Gründungsmitglieder von „Frontm3n“, einem akustischen Trio, zu dem außerdem Pete Lincoln (Sailor, Sweet und Smokie) und Peter Howard (The Hollies) gehören. Zur Live-Music in Butzbach-Fauerbach gibt es ein „All you can eat“-Barbecue.

Das Konzert am Samstag ist bereits ausverkauft. Für Sonntag gibt es noch Tickets im Ticketshop Friedberg, im Internet bei ADticket.de, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. red