Konzert mit „Meelstaa“

Teilen

Der Vorstand des Freundeskreises Burg und Stadt Münzenberg freut sich auf das Konzert mit der Mundartgruppe „Meelstaa“, das am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Gambach stattfindet. Anlass ist das Dorfjubiläum „1225 Jahre Gambach“.

„Meelstaa“ spielt die Lieder der Gruppe „Fäägmeel“, die weit über den mittelhessischen Sprachraum hinaus bekannt war und mit den Texten von Siegward Roth den mittelhessischen Dialekt wieder salonfähig gemacht hat, heißt es in einer Pressemitteilung. „Meelstaa“, das sind Berthold Schäfer - der schon bei „Fäägmeel“ war -, Clemens Goth und Jens Schneider.

Karten gibt es in der Verwaltung der Stadt Münzenberg in Gambach (Tel. 0 60 33/96 03 15 oder -16) oder im Atelier am Markt in Münzenberg (Tel. 0 60 04/9 15 72 70). Die für die ausgefallene Veranstaltung gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Einlass ist um 19 Uhr. red