Komödie über die Ehe

Florstadt. Die „Rosbacher Rambelichter“ Brandy Miller und Knut Michler präsentieren bei „Florstadt kulturell“ ihr Erfolgsstück „(Un) happy End“. Sie treten auf am Freitag, 31. März, ab 20 Uhr im Saal Lux. Kurzweilig werden Szenen einer Ehe geschildert, in einer Komödie über das (augenscheinliche) Ende einer Ehe, heißt es in der Einladung. red