Kloster Konradsdorf leuchtet

Das Kloster Konradsdorf gilt als eines der schönsten romanischen Bauwerke in Hessen. lenz © Myriam Lenz

Ortenberg - Nach fünf Jahren Sanierung erhalten das Kloster Konradsdorf und die Propstei die Bedeutung, die ihnen zusteht, zurück: Es ist einer der schönsten und qualitätsvollsten Bauten der Romanik in Hessen. Die Region ist seit Donnerstag, dem Tag der Eröffnung, um eine Attraktion reicher.

Im Jahr 1191 wird das Kloster in der Nähe von Ortenberg erstmals urkundlich erwähnt, spätestens seit dem frühen 13. Jahrhundert ist es ein Damenstift des Prämonstratenserordens. Der Blütezeit im 13. und 14. Jahrhundert folgt die Bedeutungslosigkeit. Das Kloster wird lange Zeit als Stall genutzt. In den vergangenen Jahren inszenieren der Künstler Hans Schwab oder Schülerinnen und Schüler der benachbarten Gesamtschule die Ruine für kulturelle Veranstaltungen. Die Ruine hat eher das Image eines Aschenputtels statt dem einer Königstochter.

Das hat sich jetzt geändert. Die Bausubstanz ist komplett saniert, das Ansehen neu justiert worden. „Die Klosterkirche und das Propsteigebäude gehören zu den schönsten romanischen Bauwerken in Hessen und sind herausragende Beispiele für die reiche Geschichte und Architektur des Landes“, sagt Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn. Die Anwesenheit der Ministerin, ihrer Kollegin für Europaangelegenheiten, Lucia Puttrich, und zahlreicher Repräsentanten und Gäste, die in dem verwandelten, dennoch schlichten Kirchenschiff sitzen, markieren das Ende der aufwendigen Arbeiten.

Weiches Licht fällt aus dem rotem Glas der hoch liegenden Fenster auf die romanische Bausubstanz und verleiht dem Raum Tiefe und Leichtigkeit zugleich. Es riecht nach Leinöl. Durch die neuen Scheiben des Nordseitenschiffs beobachten Kinder von außen die Gäste, die den Rednern und Hintergründen interessiert lauschen.

Wie konnte es zu dem drohenden Zerfall kommen? Mit der Reformation beginnt der Niedergang des Prämonstratenserordens. 1581 wird der Konvent aufgelöst. Seitdem werden die Gebäude überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Propstei und ehemalige Klosterkirche, die heute inmitten der landwirtschaftlichen Staatsdomäne Konradsdorf liegen, haben die Zeiten trotz jahrhundertelanger Vernachlässigung irgendwie überdauert.

HANDWERKSKUNST UND MODERNE TECHNIK Die Gebäude sind statisch gesichert und saniert, die Bausubstanz sowie kostbare Bauzier konserviert und zum Teil restauriert. Die romanische Bausubstanz ist wieder stärker zum Vorschein gekommen. In der zweigeschossigen Propstei sind vermauerte romanische Öffnungen freigelegt sowie die originalen Zugänge wieder erschlossen, Öffnungen im Mauerwerk aus späterer Zeit sind geschlossen. Das zerstörte Nordseitenschiff hat eine neue Überdachung. Die Belüftungsanlage ist hinter Holz und Stein versteckt. Es ist eine gelungene Kombination von Handwerkskunst und modernster Technik, findet Thomas Platte, Direktor vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen. myl

Der kulturhistorische Stellenwert der Klosterkirche Konradsdorf wird an diesem Abend wiederholt mit der Einhardsbasilika in Michelstadt verglichen. Konradsdorf zählt nun zu den wenigen aus der Stauferzeit erhaltenen Bauwerken in Hessen, verdeutlicht Kirsten Worms, die Direktorin der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (SG). Die Behörde betreut 48 Standorte historischer Kulturdenkmale, die wie Konradsdorf im Besitz des Landes sind. „Über 100 Projektbeteiligte haben hier großartige gemeinschaftliche Arbeit geleistet“, betont Kirsten Worms.

2016 beginnen die Voruntersuchungen an der Propstei. Ab 2018 erfolgt die denkmalgerechte Instandsetzung. Mit der Kirche wird 2020 gestartet. Sechs Millionen Euro hat das Land investiert.

Begleitet wird das Projekt von der Schlösserverwaltung, die neue Erkenntnisse zur Bedeutung des Klosters und seiner Gebäude liefert. Dazu zählt, dass der frühere sakrale Ort mit qualitativ ausgesprochen hochwertiger Bauplastik ausgeschmückt ist. Bemerkenswert sind erhaltene Säulenkapitelle, Malereifragmente oder Gewändefragmente, wie Projektleiterin und Denkmalpflegerin Anja Dötsch berichtet. Auch Europaministerin Lucia Puttrich, die aus Nidda kommt, zeigt sich von dem Abschluss der Bauarbeiten beeindruckt. „Mit der Sanierung des Klosters Konradsdorf öffnet zweifellos ein ganz besonderes Schmuckstück in der Wetterau wieder seine Tore.“ Gemeinsam hatten Lucia Puttrich und Ortenbergs Bürgermeisterin Ulrike Pfeiffer-Pantring vor zehn Jahren vor dem Gebäude gestanden. „Nie hätten wir zu diesem Zeitpunkt damit gerechnet, dass so etwas Beeindruckendes in dieser relativ kurzen Zeit entstehen könnte“, sagt Pfeiffer-Pantring. Die Restaurierung sei ein wichtiger Impuls für die ländliche Region. Bis zur Landesgartenschau in vier Jahren müsse es gelingen, die Entwicklung ums Kloster weiter voranzutreiben.

Das Kloster und die Ausstellung werden künftig donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. In der zweiten Jahreshälfte wird es ein Angebot an Expertenführungen und -vorträgen geben. Im Kloster können, wie die Schlösserverwaltung zurückhaltend formuliert, „in begrenztem Umfang dem Kulturdenkmal angemessene kulturelle Veranstaltungen stattfinden“. Den derzeitigen Stand wolle man beibehalten, informiert Pressesprecherin Lena Liebau. Für die Landesgartenschau 2027 sei keine Umgestaltung vorgesehen.

Konradsdorf ist ein touristischer Anlaufpunkt. Neben dem aktuell geschlossenen Hofladen, zu dem die einzig öffentlich zugängliche Toilette gehört, ist auch der Umbau einer Scheune angedacht. Am 1. Juli wird Familie Karpf die Nachfolge von Helmut Keller, dem langjährigen Pächter der Domäne, antreten. Die SG ist in Gesprächen mit dem neuen Pächter und hat ihre Zusammenarbeit angeboten.