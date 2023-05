Büdingen - Die Volkshochschule bietet einen Kurs „Klangauszeit“ in der Beruflichen Schule in Büdingen an: am Samstag, 27. Mai, von 16 bis 18.15 Uhr. Bei der Klangmassage werden verschiedene Klangschalen auf den Körper aufgesetzt und angeklungen. Die Vibrationen sollen sich im Körper ausbreiten und zu Entspannung führen. Eine Klangmeditation beendet den Kurs.

Anmeldung bei der VHS. red