Zeichen für den Frieden

Teilen

Zum Jahrestag des Ukraine-Krieges, am morgigen Freitag, 24. Februar, laden verschiedene Akteure um 18 Uhr vor das Rathaus ein, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. An der Kundgebung nehmen die Stadt Karben, die Karbener Kirchengemeinden, Vertreter und Vertreterinnen der ukrainischen Bevölkerung, die in Karben lebt, der Ausländerbeirat sowie die Initiative „Karben vereint für Frieden und Freiheit“ sowie weitere Gäste teil.

red