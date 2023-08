Wenn Meisen Pocken haben

Nabu-Sprecher Roland Prinzinger rät, Futterstellen regelmäßig zu reinigen. Hygiene sei das Wichtigste, um Meisen, Stare und Co. vor Vogelpocken zu schützen. niehoff © Jürgen W. Niehoff

Das Gefieder wirkt struppig. Rote Knubbel stülpen sich am Kopf und unter den Federn hervor. Vogelpocken. In jüngster Zeit sind in und um Karben immer wieder Meisen gesehen worden, die erkrankt sind. Die Pocken verlaufen nicht tödlich, es braucht Wochen gar Monate, bis die Infektion abgeheilt ist. Roland Prinzinger, pensionierter Chemie- und Biologieprofessor und Sprecher des Naturschutzbundes (Nabu) Karben hat Tipps, wie Menschen Vögel schützen können.

„Hinweise auf Gefahren für Menschen oder andere Säugetiere gibt es bislang nicht. Allerdings sind die Vogelpocken ein weiterer Grund auf Hygiene zu achten, wenn man Vögel füttert“, sagt Roland Prinzinger. Seit Beginn dieses Jahrtausends wurden in Europa Fälle von Vogelpocken registriert. Hauptsächlich bei Kohlmeisen und anderen Meisenarten, aber auch bei Tauben und Staren. Zunächst seien es nur einzelne Tiere gewesen, die an den Vogelpocken erkrankten. In jüngster Zeit jedoch nehme die Zahl der Fälle zu. Die Krankheit klinge zwar gefährlich, sei aber ein weltweites Phänomen, erklärt Prinzinger.

In Europa gebe es bislang keine Hinweise auf Gefahren für Vogelbestände oder Mensch und Tier. „Um jedoch die räumliche und zeitliche Ausbreitung der Krankheit besser nachvollziehen zu können und so möglichen Ursachen auf die Spur zu kommen, bittet der NABU jetzt die Vogelfreunde um Unterstützung“, sagt Prinzinger.

„Wer eine Meise mit ungewöhnlichen Wucherungen entdeckt, kann zur Aufklärung beitragen, indem er uns eine kurze Info mit Datums- und Ortsangabe sowie wenn möglich einem Foto schickt. Auch konkrete Informationen über frühere Beobachtungen sind hilfreich“, sagt NABU-Sprecher Prinzinger. „Erkrankte Vögel sind leicht auszumachen: Die Virusinfektion verursacht auffällige Wucherungen, die haselnussgroß werden können“, erklärt der emeritierte Professor. Betroffene Tiere würden sich meist normal verhalten, seien aber mitunter beim Sehen, Fressen oder in der Fortbewegung beeinträchtigt.

„Diese Beeinträchtigungen können so stark sein, dass manche Vögel nicht überlebensfähig sind. Bei anderen bilden sich die Vogelpocken-Wucherungen jedoch zurück und heilen aus“, berichtet Prinzinger. Die häufigste Ausprägung der Infektion mit den sogenannten Avipoxviren sei die Hautform der Pocken. Hierbei bilden sich in erster Linie an den ungefiederten Hautstellen am Schnabel, um die Augen und an den Beinen sowie am Kamm eitrige Knoten. Die Infektion werde von Vogel zu Vogel, über Insektenstiche oder an gemeinsam genutzten Sitzplätzen oder Futterstellen übertragen.

„An Futterstellen können alle möglichen Krankheitserreger übertragen werden. Wer kranke Tiere entdeckt, sollte das Füttern umgehend einstellen und das Futterhaus gründlich reinigen“, rät Prinzinger. Weil die Behandlung erkrankter Tiere kaum möglich sei, soll der Mensch vor allem auf Hygiene beim Füttern der Tiere achten. Empfohlen wird, die Futterstellen regelmäßig zu reinigen, damit sich Futter und Kot nicht mischen können.

Dafür rät er die Futterstelle regelmäßig mit dem Handfeger auszukehren. Flächen, mit denen die Vögel Kontakt haben, sollten desinfiziert werden. Neben Desinfektionsmitteln biete sich Essigessenz an. Danach müsse alles mit Wasser abgespült werden und sollten trocknen. Auch sollte darauf geachtet werden, dass die Futterangebote trocken sind.

Auch wenn es sich bei den Vogelpocken um eine Viruserkrankung ähnlich Corona, Herpes oder Erkältung handelt, hänge die Prognose bei dieser Erkrankung vor allem von dem Virenstamm ab, der die Infektion verursacht, erklärt Prinzinger. Die Überlebenschance nach einer Vogelpockeninfektion sei für die Tiere gut. Meist heile eine Avipox-Infektion wieder ab. „Allerdings kann es mehrere Wochen bis Monate dauern, bis die Erkrankung ganz ausgeheilt ist und der Vogel sich wieder erholt hat“, erklärt Prinzinger.

Anders sei das bei den Kanarienpocken, hier verlaufe die Krankheit meist tödlich. Da blutsaugende Parasiten, wie Stechmücken, die Überträger der Vogelpocken sind, ist eine gründliche Parasiten-Bekämpfung eine wichtige Maßnahme, um einer Avipox-Infektion beim Vogel vorzubeugen, empfiehlt Prinzinger.

Und noch ein Tipp des NABU-Sprechers: Sollten an Futterstellen tote Vögel aufgefunden werden, sollten die Fütterung sofort beendet und die Futtergeräte alle intensiv gereinigt werden. Nach einer Pause von mehreren Wochen könne die Fütterung dann an dem gewohnten Ort wieder aufgenommen werden.

Fotos von Meisen und anderen erkrankten Vögeln können per E-Mail an karben@nabu- wetterau.de gesendet werden.

Diese Kohlmeise hat sich mit Vogelpocken infiziert. prinzinger © Red