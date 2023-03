Vortrag über Romantische Kleinbahnen

Karben. Der Karbener Geschichtsverein lädt für Freitag, 31. März, 19 Uhr, zu einem Vortrag in den Clubraum 1 ins Bürgerzentrum ein. Mit Unterstützung von Lichtbildern wird Hans Rink zum Thema „Romantische Kleinbahnen - gab es sie jemals?“ berichten. Wie der Verein mitteilt, hat Hans Rink einen besonderen Bezug zu Bahnen. Der Elektroingenieur war langjähriger Leiter der E-Lok-Werkstatt im Betriebswerk 1 der Bundesbahn in Frankfurt.

Rink werde über inzwischen historische Kleinbahnen berichten und Details zu deren Entwicklung erläutern. Dabei gelte es zu klären, was Kleinbahnen waren, wie sie entstanden, woran sie erkennbar waren und warum den allermeisten kein Erfolg beschieden war, teilt der Geschichtsverein mit. Immer am letzten Freitag eines Monats bietet der Geschichtsverein einen Vortrag an. red