Vögel werden gezählt

Karben - Der Frühling ist endlich da - und mit ihm zahlreiche Vögel, die man jetzt wieder beobachten und hören kann, schreibt der Karbener Ortsverband des Naturschutzbundes (NABU). Der NABU ruft gemeinsam mit dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) und der Naturschutzjugend NAJU zur „Stunde der Gartenvögel“ vom 12. bis zum 14. Mai auf.

„Die Teilnehmer sollen Vögel im Garten, in Parks oder vom Balkon aus beobachten und dem NABU melden. Die Zählungen helfen dabei, Trends zu verfolgen“, so in der Ankündigung.

Je mehr Menschen mitmachen, desto besser können die Experten den Zustand der Vogelpopulationen einschätzen. Die Beobachtungen sollen helfen, Entwicklungen bei den Beständen über die Jahre hinweg zu verfolgen und wissenschaftlich auszuwerten. Alle Infos zur großen Vogelzählung findet man unter www.nabu.de. red