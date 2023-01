Terrassentür hält stand

Karben. In der Nacht zu Donnerstag versuchten Kriminelle in der Petterweiler Schlossstraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Zwischen 1.30 und 8 Uhr hatten die Täter an einer Terrassentür des Gebäudes gehebelt und so mehrere Hundert Euro Schaden verursacht. Die Tür hielt laut Mitteilung der Polizei stand. Die Einbrecher flüchteten. red