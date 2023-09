Teamgeist für neue Tageseltern

Wird eine Karbener Tagesmutter krank, werden die Kinder von der Vertretungstagesmutter in den Räumen des Kindertagespflegebüros betreut. Vor Ort: Sina Braun (links) und Stephanie Völker. sauer © Jana Sauer

Um mehr Kinder unter drei Jahren eine passgenaue Betreuung zu ermöglichen, wollen Sina Braun und Stephanie Völker vom Kindertagespflegebüro mit den Karbenern an einem Strang ziehen. Sie suchen aktuell nicht nur Tagesmütter und -väter, sondern auch Vermieter mit leerstehenden Wohnräumen. Interessierte können noch diese Woche tätig werden

Eine Spielküche, Turngeräte, Puppen, Bücher: Auf der „Spielwiese“, wie es in großen Lettern an der Wand steht, finden Kleinkinder alles für einen Tag mit ihren Freunden. Regelmäßig liegt Kinderlachen in der Luft. Sina Braun und Stephanie Völker, die beiden Pädagoginnen des Kindertagespflegebüros Karben, wissen das: Ihr Büro liegt gleich nebenan. Dabei ist die liebevoll gestaltete „Spielwies e“ Sinnbild für den Teamgeist, mit dem die beiden Frauen die Kindertagespflege in Karben voranbringen wollen. Und beispielhaft für eines von zwei aktuellen Erfolgsprojekten.

Einerseits das Vertretungsmodell, bei dem eine Tagesmutter im Krankheitsfall einer Kollegin die Betreuung in den Räumen des Kindertagespflegebüros, auf der „Spielwiese“, übernimmt. Andererseits startet zum 1. Januar in Karben die erste Tagesmutter, die selbst nicht in Karben wohnt - gern aber jeden Tag aus Schöneck pendelt. Möglich macht das eine - von der Stadt Karben gefördert - speziell für die Tagespflege angemietete Wohnung. Denn gerade das Thema Platz sei ein Schlüsselthema für viele angehende oder fertig ausgebildete Tagesmütter und -väter, wissen Braun und Völker.

QUALIFIZIERUNGSKURS Interessierte, die sich vorstellen können, als Tagesmutter oder -vater in Karben tätig zu werden, dürfen sich jederzeit an das Kindertagespflegebüro wenden. Am Samstag (9. September) startet der neue, halbjährlich angebotene Qualifizierungskurs. Ein minimal späterer Einstieg ist gegebenenfalls nach Rücksprache möglich. Die Qualifizierung zur Tagespflegeperson umfasst 160 Unterrichtseinheiten, vornehmlich außerhalb regulärer Arbeitszeiten, sodass der Kurs auch neben einem bestehenden Arbeitsverhältnis absolviert werden kann, zudem ein einwöchiges Praktikum bei einer Kollegin. In Karben bestehe ein Netzwerk zwischen den Tagesmüttern und dem Kindertagespflegebüro, das während der Qualifizierung zur Seite stehe. Bei Interesse sowie für ein Angebot von Wohnraum stehen Stephanie Völker und Sina Braun unter Telefon 0 60 39/6 08 97 01 sowie per E-Mail an info@ktb- karben.de zur Verfügung. nfos auch unter www.ktb-karben.de . jkö

Dass sie innovativ denken müssen, ist der großen Nachfrage geschuldet. Acht Tagesmütter gibt es in Karben aktuell, jede von ihnen betreut das Maximum von fünf Kindern. Die ersten freien Plätze liegen Ende 2024. „Erste Kinder sind bereits für 2025 angemeldet“, sagt Völker. Die beiden befinden sich ein Stück weit in einer „Zwickmühle“, wie sie erklären: Sie stehen beide voll hinter dem Konzept und sind - auch aus persönlicher Erfahrung - der Überzeugung, dass die Betreuungsform gerade im Bereich der unter Dreijährigen bedeutende Vorteile bringt. „Wir würden daher gern mehr Eltern diese Betreuungsform ermöglichen“, sagen die beiden unisono - können bei Interesse wegen der begrenzten Ressourcen jedoch nicht sofort mit einem Angebot aufwarten. Platz scheint für die Zukunft eine bedeutende Stellschraube zu sein. Doch der Wohnraum in Karben ist - wie vielerorts - knapp, zudem haben einige Vermieter möglicherweise Berührungsängste. Auf einen ersten Aufruf hin habe sich genau eine Vermieterin gemeldet.

Die Fachberaterinnen des Büros würden sich wünschen, dass mehr Karbenerinnen und Karbener leerstehende Räume anbieten. Denn die Vermietung an die Tagespflege bringe durchaus auch Vorteile, wissen sie: „Die Wohnung ist nur zu üblichen Arbeitszeiten belegt, am Abend und auch an den Wochenenden steht sie leer.“ Für Braun und Völker würde mehr Raumangebot bedeuten, mehr neue Tagesmütter und -väter - etwa auch aus umliegenden Städten - rekrutieren zu können. Das Tragische: Zuzüge aus anderen Städten stehen bereits fertig qualifiziert und „hoch motiviert“ in Karben in den Startlöchern, einzig die private Wohnsituation ermögliche keine Betreuung. Zwei Tagesmütter würden gern im Zusammenschluss arbeiten - dafür wären jedoch vier Zimmer nötig, „eine Herausforderung“, wie die beiden Pädagoginnen wissen.

Hinzukommen möglicherweise weitere Interessierte, hoffen die beiden. Der Bedarf ist in jedem Fall da. Denn auch die Vertretungstagesmutter wird zeitnah nachzubesetzen sein. Im Gegensatz zu den anderen Tagesmüttern, die selbstständig arbeiten, ist sie 19,5 Wochenstunden angestellt. Sie besucht - bei freier Zeiteinteilung - die Tagesmütter, um eine hohe Bindung zu allen Kindern zu sichern - und springt dann im Krankheitsfall ein. Für die Kolleginnen, die regelmäßig im Austausch sind, sei das eine unheimliche Entlastung, auch „krank sein zu dürfen“. Den Eltern gebe das Modell die Sicherheit, dass die Betreuung auch im Krankheitsfall gewährleistet ist. Und Sina Braun und Stephanie Völker bringt es regelmäßig Kinderlachen ins Büro.