Start für Radwegebau

Auch Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Mitte) greift mit an beim Spatenstich für den neuen Radweg zwischen Okarben und Nieder-Wöllstadt. Schenk © Jürgen Schenk

Das Radwegenetz in der südlichen Wetterau nimmt Formen an. Neu begonnen wurde jetzt der Bau einer direkten Verbindung zwischen Okarben und Nieder-Wöllstadt. Bis Ende des Jahres soll das Bauprojekt abgeschlossen sein.

Von Okarben aus gesehen nimmt der Radweg „Am Tiefen Born“ seinen Anfang. Von dort führt er östlich am Ort vorbei und dann entlang der Bundesstraße 3. Bei Nieder-Wöllstadt endet er unterhalb der Ortsumgehung zwischen „Neuer Herberge“ und der Eisenbahnunterführung. Nach Angaben von Hessen Mobil dient die Strecke als „Lückenschluss im vorhandenen Radwegenetz und wird auf einer Gesamtlänge von 2,3 Kilometern im Zuge bestehender Wirtschaftswege hergestellt“. Die Vorarbeiten begannen bereits in der vergangenen Woche. Am Freitagnachmittag nahmen der Hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), Hessen Mobil-Chef Heiko Durth, Landrat Jan Weckler (CDU), Karbens Bürgermeister Guido Rahn (CDU) und weitere Gäste den symbolischen ersten Spatenstich vor. Treffpunkt war die Gemarkungsgrenze zwischen Okarben und Nieder-Wöllstadt. jsl